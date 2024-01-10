ديفيز وجيمس يتألقان في فوز ليكرز على رابتورز في دوري السلة الأميركي

سجل أنطوني ديفيز 41 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة وأضاف ليبرون جيمس 22 نقطة وقدم 12 تمريرة حاسمة لزملائه ليحقق لوس أنكليس ليكرز انتصارين متتاليين لأول مرة منذ أكثر من شهر بالفوز 132-131 على تورونتو رابتورز في دوري السلة الأميركي للمحترفين الليلة الماضية.

وأحرز كريستيان وود 14 نقطة وأضاف كام ريديش 13 نقطة لينتصر ليكرز للمرة الخامسة فقط في 15 مباراة منذ فوزه بالنسخة الأولى من كأس “إن سيزون” الشهر الماضي.

وسجل توريان برينس وأوستن ريفز ودانغيلو راسل 11 نقطة لكل منهم لصالح ليكرز.

وأحرز سكوتي بارنز 26 نقطة وأضاف باسكال سياكام 25 نقطة لصالح رابتورز. وكانت المباراة متكافئة وتقدم ليكرز 28-24 بعد الربع الأول قبل أن يتفوق رابتورز 53-51 بنهاية الشوط الأول. وغاب روي هاتشيمورا للمباراة الرابعة تواليا مع ليكرز بسبب إصابة في ربلة الساق اليسرى.

وفي مباراة أخرى حقق دومانتاس سابونيس ثلاثة أرقام مزدوجة بتسجيل 37 نقطة وتقديم 13 تمريرة حاسمة والاستحواذ على 10 كرات مرتدة ليفوز سكرامنتو كينجز 131-110 على ديترويت بيستونز.

وسجل كيجان موراي 32 نقطة وأضاف ديارون فوكس 26 نقطة لصالح كينجز بينما تألق مالك مونك من على مقاعد البدلاء برصيد 20 نقطة وتسع تمريرات حاسمة.

وقاد بويان بوجدانوفيتش قائمة المسجلين في بيستونز برصيد 26 نقطة لكن ديترويت خسر للمباراة الخامسة تواليا.

وسجل كارل-أنتوني تاونز 28 نقطة لينتصر مينيسوتا تيمبروولفز 113-92 على أورلاندو ماجيك.

وتعافى مينيسوتا من هزيمة أمام دالاس مافريكس قبل يومين.

وسيطر نيويورك نيكس مبكرا ليمدد سلسلة انتصاراته المتتالية إلى خمس مباريات بالفوز 112-84 على بورتلاند تريل بليزرز.

وسجل ديزموند بين 32 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة ليقود ممفيس جريزليز للفوز 120-103 على دالاس مافريكس.

وأحرز ماركوس سمارت 23 نقطة قبل أن يغادر في الربع الثالث عقب إصابته بخلع في أحد الأصابع باليد اليمنى.