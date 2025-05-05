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ديمبلي لاعب سان جيرمان يعود للتدريبات قبل مواجهة أرسنال

منذ 50 دقيقة
شعار نادي باريس سان جيرمان

شعار نادي باريس سان جيرمان

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حصل باريس سان جيرمان على دفعة معنوية في الوقت المناسب قبل مباراة إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ضد أرسنال بعد عودة المهاجم عثمان ديمبلي إلى التدريب بشكل كامل اليوم الاثنين.

وكان الدولي الفرنسي، الذي سجل الهدف الحاسم في فوز باريس سان جيرمان 1-صفر في مباراة الذهاب على ملعب الإمارات، مصدر قلق بعد تعرضه لإصابة عضلية أمام أرسنال.

ومع ذلك، شارك ديمبلي في حصة تدريبية مع الفريق في مقر تدريبات النادي، ومن المتوقع أن يكون متاحا لمباراة الأربعاء المقبل على ملعب بارك دي برانس.

ويسعى باريس سان جيرمان للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 2020.

    المصدر :
  • رويترز

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