ديمبلي ومبابي يقودان سان جيرمان للفوز 4-1 على لوريان بالدوري الفرنسي

اقترب باريس سان جيرمان بشكل كبير من تعزيز رقمه القياسي في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم وإحراز اللقب للمرة 12، إذ سجل عثمان ديمبلي وكيليان مبابي ثنائية لكل منهما ليتغلب الفريق 4-1 اليوم الأربعاء على مضيفه لوريان صاحب المركز قبل الأخير.

وسيضمن سان جيرمان، الذي يدربه لويس إنريكي، الفوز باللقب هذا الموسم في حال خسارة أقرب منافسيه موناكو أمام ليل في المباراة المقررة بينهما اليوم.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 69 نقطة في الصدارة بفارق 14 نقطة أمام موناكو، وذلك قبل أربع جولات من النهاية.

وافتقد سان جيرمان لجهود المتألق برادلي باركولا وماركينيوس وأشرف حكيمي وفيتينيا ووارن زاير-إيمري، لإراحتهم قبل أسبوع واحد من المباراة المرتقبة أمام بروسيا دورتموند الألماني في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا.

وتقدم سان جيرمان في الدقيقة 19 عندما تجاوز ديمبلي مدافعين اثنين ثم أسكن الكرة في شباك الحارس ايفون مونجو من على حدود منطقة الجزاء.

وبعدها بثلاث دقائق، تلقى مبابي تمريرة عرضية من نونو منديز وأضاف الهدف الثاني لباريس.

وفي الدقيقة 60، سجل ديمبلي الهدف الثاني له والثالث لسان جيرمان إثر تمريرة من مبابي.

وقلص محمد بامبا الفارق بهدف للوريان في الدقيقة 73، لكنه جاء متأخرا للفريق الذي تجمد رصيده عند 26 نقطة حصدها خلال 30 مباراة.

وأضاف مبابي الهدف الثاني له والرابع لسان جيرمان في الدقيقة الأخيرة من المباراة ليرفع اللاعب رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 26 هدفا.