ديوكوفيتش: أعتقد أنني سأكون بخير

يتوقع نوفاك ديوكوفيتش أن يعود بكامل لياقته قبل بطولة أستراليا المفتوحة للتنس الأسبوع المقبل بعدما حرمته إصابة في المعصم من تقديم أفضل مستوياته خلال الخسارة 6-4 و6-4 أمام أليكس دي مينو الأربعاء.

وتجرع ديوكوفيتش هزيمته الأولى في أستراليا منذ ست سنوات، حيث قاد دي مينو الفريق المضيف للفوز 2-صفر على صربيا في دور الثمانية لكأس يونايتد للتنس للفرق المختلطة.

وقال ديوكوفيتش، الذي خضع لعلاج في معصمه لليوم الثاني على التوالي، في مؤتمر صحفي “كنت أعلم أنه ربما (لن أكون) جاهزا بنسبة مئة في المئة من الناحية البدنية والنفسية والذهنية في الأسبوع الافتتاحي للموسم، كما لم أتوقع ما حدث أيضا.

“لم أكن في مستواي لكن كانت مجرد إحدى تلك الأيام التي لم أشعر فيها بأنني في أفضل حال بالملعب، وكان (خصمي) يلعب بشكل جيد جدا”.

ومع ذلك، بدا اللاعب الفائز بلقب أستراليا المفتوحة عشر مرات متفائلا بشأن التغلب على إصابة المعصم قبل أول بطولة كبرى هذا الموسم.

وقال ديوكوفيتش “لأكون صادقا، أعتقد أنني سأكون بخير.

“(إصابة المعصم) كان لها تأثير كبير، خاصة على الضربات الأمامية والإرسال، (لكن) لدي متسع من الوقت.

“أعتقد أن لدي ما يكفي لإعداد نفسي بالشكل المناسب قبل بطولة أستراليا المفتوحة”.