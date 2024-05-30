"ديوكوفيتش" يتجاوز "كاربايس" باينا في فرنسا للتنس

بذل نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب جهدا كبيرا لفترة وجيزة أمام الإسباني غير المصنف روبرتو كاربايس باينا قبل أن يحسم فوزا روتينيا 6-4 و6-1 و6-2 ويتأهل للدور الثالث في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس اليوم الخميس.

ويبتعد ديوكوفيتش عن أفضل مستوياته في موسم متقلب، إذ يسعى للفوز بلقبه 25 في البطولات الأربع الكبرى في رقم قياسي.

وفرض كاربايس باينا معركة على اللاعب الصربي المصنف الأول بعدما كسر إرساله مبكرا.

وبعد تقدمه في الشوط التاسع والإرسال معه، حصل ديوكوفيتش (37 عاما) على نقطة لكسر إرسال منافسه بضربة ساحقة إثر تبادل للضربات استمر 24 ضربة، وانتفض ليحسم المجموعة الأولى بينما شعرت الجماهير في ملعب فيليب شاترييه بعودته إلى مستواه المعروف.

وتقدم ديوكوفيتش 4-صفر في المجموعة الثانية قبل أن يتمكن منافسه (31 عاما) من الحصول على شوط واحد ليحكم بطل رولان جاروس ثلاث مرات قبضته على المباراة سريعا.

وكانت آخر مباراتين بينهما على ملاعب صلبة في البطولات الكبرى لكن النتيجة لم تختلف على الملاعب الرملية في باريس، إذ تقدم ديوكوفيتش 5-1 في المجموعة الثالثة قبل أن يحسم فوزه.