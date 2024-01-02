ديوكوفيتش يتجاوز مشكلة في معصمه ويهزم ليهتشكا في كأس يونايتد للتنس

تلقى نوفاك ديوكوفيتش علاجا من مشكلة في المعصم خلال مباراته أمام ييري ليهتشكا في كأس يونايتد للتنس للفرق المختلطة الثلاثاء لكن المصنف الأول عالميا قاتل ليفوز 6-1 و6-7 و6-1 ويمنح صربيا التعادل مع جمهورية التشيك في البطولة التي يبلغ مجموع جوائزها عشرة ملايين دولار.

وبدا أن ديوكوفيتش، الذي يستعد لتعزيز رقمه القياسي في أستراليا المفتوحة بالفوز للمرة 11 هذا الشهر، منزعج من معصمه الأيمن في التدريبات وكان يتجهم في بعض الأحيان خلال المجموعة الأولى على ملعب (آر.أية.سي) أرينا.

وخضع اللاعب الصربي للعلاج في معصمه بعد المجموعة الأولى وشعر ليهتشكا بوجود فرصة ليفوز بالمجموعة الثانية في الشوط الفاصل.

وحصل ديوكوفيتش على استراحة طبية قبل بداية المجموعة الثالثة وخرج بقوة وتقدم 5-صفر قبل أن يحسم الفوز بالمباراة.

وقال اللاعب البالغ عمره 36 عاما بعد الفوز إن معصمه كان يؤلمه.

وأضاف “لكنني تمكنت من اجتياز المباراة. هذه ليست المرة الأولى أو الأخيرة. تحدث مثل هذه الأشياء. عليك فقط إدارة الأمور وإيجاد حل لها. دعونا نرى ما سيحدث الآن”.

وكان من المقرر أن يلعب ديوكوفيتش في مباراة الزوجي المختلط الحاسمة مع أولجا دانيلوفيتش لكن تم استبداله بحمد ميديدوفيتش.

وفي وقت سابق منحت ماركيتا فوندروسوفا بطلة ويمبلدون التقدم للتشيك 1-صفر بفوزها على دانيلوفيتش 6-1 و3-6 و6-3.

وتعرضت اليونان لهزيمة مفاجئة أمام تشيلي في مباراتها الافتتاحية بالمجموعة الثانية، حيث خسرت ماريا ساكاري وستيفانوس تيتيباس 6-7 و6-3 و10-6 أمام دانييلا سيجيل وتوماس باريوس بيرا في مباراة الزوجي المختلط على ملعب كين روزويل أرينا في سيدني.

وتغلبت ساكاري على سيجيل 6-صفر و6-1 في المباراة الافتتاحية قبل أن يفوز التشيلي نيكولاس خاري على ستيفانوس ساكيلاريديس 6-3 و3-6 و7-5 ليدرك التعادل بعد أن قرر اليونانيون عدم إشراك تيتيباس وصيف بطل أستراليا المفتوحة في الفردي.

وتقام بطولة أستراليا المفتوحة في الفترة من 14 إلى 28 يناير\كانون الثاني الجاري في ملبورن بارك.