ديوكوفيتش يتحدى الإصابة ويهزم سيروندولو في مباراة مثيرة برولان جاروس

كافح نوفاك ديوكوفيتش حامل لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس من أجل الفوز 6-1 و5-7 و3-6 و7-5 و6-3 على الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو اليوم الاثنين والتأهل على حسابه إلى دور الثمانية، إذ تغلب المصنف الأول على مشكلات في الركبة عانى منها خلال المباراة.

وحقق ديوكوفيتش، الذي يتطلع لتعزيز رقمه القياسي في البطولات الكبرى بإحراز اللقب 25 له، الفوز رقم 370 له في تلك البطولات لينفرد بذلك بالرقم القياسي متفوقا على السويسري روجر فيدرر.

ولم يظهر على ديوكوفيتش (37 عاما) أي علامات إرهاق مبكر بعد فوزه في الدور الثالث على لورينتسو موسيتي في مباراة ماراثونية استمرت أربع ساعات ونصف الساعة وانتهت في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد، وفرض تفوقه على سيروندولو، الذي يفضل الملاعب الرملية، لينتزع المجموعة الأولى.

وعانى ديوكوفيتش من مشكلة في الركبة اليمنى في وقت مبكر من المجموعة الثانية واحتاج للعلاج في الملعب قبل أن ينقذ أربع نقاط كسر إرسال ويتعادل مع منافسه 3-3 عبر ضربة خلفية، لكنه سمح بعودة منافسه بعدها عبر إهدار إرساله في الشوط 12.

وكسر سيروندولو إرسال منافسه مجددا في وقت مبكر من المجموعة الثالثة ليتقدم 3-صفر وواصل تقدمه ليبدو ديوكوفيتش، للمباراة الثانية على التوالي، مهددا بالهزيمة ووداع البطولة التي فاز بها ثلاث مرات.

وبدا سيروندولو قريبا بشكل كبير من الفوز والتأهل عندما تقدم 4-2 في المجموعة الرابعة، لكن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما لم يتمكن من الحفاظ على هذا التقدم وتألق ديوكوفيتش في ضربات الإرسال ثم رد بكرة قصيرة خلف الشبكة ليتقدم 6-5 قبل أن يحسم المجموعة ويحقق التعادل في المواجهة.

وحقق ديوكوفيتش بداية قوية في المجموعة الخامسة لكنه أهدر إرسالا، ثم تحدث بغضب عن حالة ملعب فيليب شاترييه، لكنه استعاد تركيزه بعدها وفاز بالمجموعة لينتزع بطاقة التأهل.