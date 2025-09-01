الأثنين 9 ربيع الأول 1447 ﻫ - 1 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ديوكوفيتش يدخل تاريخ بطولات التنس الكبرى ببلوغ دور الثمانية في أمريكا المفتوحة

منذ 35 دقيقة
نوفاك ديوكوفيتش . رويترز

نوفاك ديوكوفيتش . رويترز

A A A
طباعة المقال

صنع نوفاك ديوكوفيتش التاريخ بعمر 38 عاما اليوم الاثنين بفوزه 6-3 و6-3 و6-2 على يان لينارد شتروف في دور الستة عشر من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، ليصبح أكبر لاعب سنا يبلغ دور الثمانية في جميع البطولات الأربع الكبرى في موسم واحد.

وأدى هذا الفوز أيضا إلى وصول ديوكوفيتش إلى دور الثمانية للمرة 64 في البطولات الأربع الكبرى، ليعزز رقمه القياسي التاريخي، ويحافظ على آماله في تحقيق اللقب 25 في البطولات الكبرى.

وسيطر ديوكوفيتش على المباراة منذ الشوط الأول، إذ كسر إرسال اللاعب الألماني (35 عاما) ست مرات خلال المباراة التي استمرت 109 دقائق.

وتغلب شتروف المصنف 144 عالميا، على اثنين من اللاعبين المصنفين ليصل إلى الدور الرابع في أمريكا المفتوحة للمرة الأولى في مسيرته، لكنه لم يتمكن من وضع اللاعب الصربي في أي ضغط حقيقي.

واحتاج ديوكوفيتش إلى علاج كتفه وساعده الأيمن خلال تغيير الملعب، لكنه لم يبد انزعاجا كبيرا من هذه المشاكل، وفاز بنسبة 79 بالمئة من نقاط إرساله الأول.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

ملعب تنس - رويترز
كريتشيكوفا تهزم تاونسند في مباراة مثيرة ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس
لاعبا إنتر ميلان هاكان تشالهانوغلو وفيديريكو ديماركو في مواجهة لاعب أودينيزي كينغسلي إيهيزيبو. رويترز
إنتر يتلقى هزيمة صادمة 2-1 أمام أودينيزي في سان سيرو
اللاعب الإسباني كارلوس ألكاراز يحتفل بفوزه في مباراة الدور الرابع ضد الفرنسي آرثر ريندركنيش. رويترز
ألكاراز يهزم ريندركنيش ويتأهل لدور الثمانية ببطولة أمريكا المفتوحة

الأكثر قراءة

كتائب القسام تعلن رسميا استشهاد القيادي محمد السنوار
رسمياً.. حماس تعلن استشهاد قائدها العسكري محمد السنوار
رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
بري والخيارات الصعبة.. مواجهة حزب الله أو حماية الدولة؟
عنصر من حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
عشاء المخزومي.. نائب أميركي يكشف تفاصيل جديدة عن أموال الحزب