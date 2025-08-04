ديوكوفيتش يستعد لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس

أكد منظمو بطولة سينسيناتي المفتوحة للتنس لوسائل الإعلام الأمريكية، اليوم الاثنين، أن نوفاك ديوكوفيتش انسحب من البطولة للعام الثاني على التوالي.

وقرر اللاعب، الذي حصد 24 لقبا للبطولات الأربع الكبرى، الانسحاب من البطولة الاستعدادية التي تسبق بطولة أمريكا المفتوحة بعد خروجه من الدور قبل النهائي لبطولتي فرنسا المفتوحة وويمبلدون على التوالي، حيث خسر في المرتين على يد المصنف الأول عالميا يانيك سينر.

وانسحب ديوكوفيتش أيضا من بطولة سينسيناتي العام الماضي رغم أنه كان حامل اللقب بعد فترة وجيزة من انتصاره في منافسات الفردي في أولمبياد باريس.

وستقام بطولة أمريكا المفتوحة للتنس في الفترة من 24 أغسطس آب الجاري إلى 7 سبتمبر أيلول المقبل في مدينة نيويورك.