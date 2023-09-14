ديوكوفيتش يسعى للفوز بالذهبية الأولمبية في موسم 2024 الطاحن

ستكون الذهبية الأولمبية أحد الأهداف الأساسية للصربي نوفاك ديوكوفيتش في الموسم المقبل لكن اللاعب الحاصل على 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى للتنس يعي جيدا أنه لابد أن يكون جاهزا لجدول منافسات طاحن بدنيا وذهنيا.

وفاز ديوكوفيتش بالميدالية البرونزية في أولمبياد بكين 2008 وأخفق في الحصول على ميدالية في لندن 2012 وريو 2016 وطوكيو قبل عامين لكن اللاعب الذي سيكمل عامه 37 قبل انطلاق أولمبياد باريس لا يزال في حالة بدنية جيدة بعد الفوز بثلاثة ألقاب كبرى في 2023.

كما تأهل المصنف الأول عالميا إلى نهائي بطولة ويمبلدون هذا العام حيث خسر في خمس مجموعات أمام كارلوس ألكاراز ويسير إلى الأمام بخطوات ثابتة.

وقال ديوكوفيتش للصحفيين في بلنسية حيث انضم للفريق الصربي لكأس ديفيز للتنس بعد أيام من فوزه ببطولة أمريكا المفتوحة “خطتي الآن هي خوض الأولمبياد، لذا آمل أن أتمكن من اللعب وأن أكون جاهزا بدنيا وذهنيا”.

وأضاف “سيكون جدول المنافسات مزدحما ومليئا بالتحديات العام المقبل إذ تقام فرنسا المفتوحة على الملاعب الرملية ثم ويمبلدون على العشب والأولمبياد على الملاعب الرملية وبعدها أمريكا المفتوحة والبطولات التي تسبقها على الملاعب الصلبة”.

وتابع “سيكون الأمر صعبا بالنسبة للاعبين لكن خطتي أن ألعب الأولمبياد لأنها واحدة من أهم الأحداث في تاريخ الرياضة. فيها تمثل بلدك أيضا وإنه لشرف كبير أن تشعر بأنك جزء من ذلك”.

وغاب ديوكوفيتش عن فوز صربيا 3-صفر على كوريا الجنوبية بدور المجموعات بنهائيات كأس ديفيز لكنه على الأرجح سيلعب أمام إسبانيا، التي تفتقد جهود ألكاراز، غدا الجمعة.