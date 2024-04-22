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ديوكوفيتش يغيب عن بطولة مدريد للتنس

منذ 36 دقيقة
ديكيوفيتش

ديكيوفيتش

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لن يشارك النجم نوفاك ديوكوفيتش في بطولة مدريد المفتوحة للتنس هذا الأسبوع بعد استبعاده من القرعة الرئيسية لبطولة الأساتذة فئة ألف نقطة اليوم الاثنين.

وقالت تقارير السبت الماضي إن اللاعب الصربي المخضرم لن يشارك في البطولة بينما يواصل استعداده لبطولة فرنسا المفتوحة الكبرى وبطولة إيطاليا المفتوحة الشهر المقبل.

وكانت المشاركة الأخيرة لديوكوفيتش في بطولة مونت كارلو للأساتذة في وقت سابق من الشهر الجاري حيث وصل لقبل النهائي قبل أن يخسر أمام كاسبر رود.

ولم يحقق ديوكوفيتش أي لقب في الموسم الحالي وشارك فقط في أربع بطولات.

وسبق لديوكوفيتش الحاصل على 24 لقبا كبيرا الفوز ببطولة مدريد المفتوحة ثلاث مرات لكنه شارك في البطولة مرة واحدة فقط بعد فوزه الأخير باللقب في 2019.

وكان ديوكوفيتش في مدريد أمس الأحد لحضور مباراة القمة في الدوري الإسباني بين ريال مدريد وضيفه برشلونة والتي انتهت بفوز النادي الملكي 3-2 الليلة الماضية.

    المصدر :
  • رويترز

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