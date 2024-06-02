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"ديوكوفيتش" يفوز بمباراة ماراثونية ويتقدم‭ ‬ببطولة فرنسا للتنس

منذ 57 دقيقة
نوفاك ديوكوفيتش- رويترز

نوفاك ديوكوفيتش- رويترز

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تعثرت آمال نوفاك ديوكوفيتش في إحراز لقبه 25 بالبطولات الأربع الكبرى لفترة وجيزة بسبب برودة الطقس وهطول الأمطار الليلة الماضية في ملاعب رولان جاروس لكن اللاعب الصربي المصنف الأول عالميا لم يستسلم وقاتل ليفوز 7-5 و6-7 و2-6 و6-3 و6-صفر على لورينتسو موسيتي بعد مباراة تأخرت طويلا وانتهت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد 2 حزيران/يونيو 2024، وتأهل على أثرها النجم الصربي للدور الرابع (دور 16) في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

أظهر ديوكوفيتش حامل اللقب إرادة قوية جعلته أحد أعظم لاعبي التنس على مر العصور وتجنب الهزيمة في المواجهة المثيرة بالدور الثالث والتي بدأت في الساعة 10:37 مساء بالتوقيت المحلي أمس السبت وانتهت بعد نحو أربع ساعات ونصف.

وعن منافسه قال ديوكوفيتش في الملعب “قدم مباراة رائعة وكان قريبا جدا من الفوز.

“كنت أواجه صعوبات كبيرة، لكن بفضل دعمكم لي في المجموعة الرابعة أصبحت لاعبا مختلفا. ربما كانت أفضل مباراة قدمتها هنا”.

وسيلتقي ديوكوفيتش في دور 16 مع الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو غدا الاثنين.

    المصدر :
  • رويترز

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