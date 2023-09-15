ديوكوفيتش يقود صربيا إلى دور الثمانية في كأس ديفيز للتنس

حقق نوفاك ديوكوفيتش بداية مظفرة مع عودته للمنافسات بعد التتويج بلقب أمريكا المفتوحة للتنس ليساعد المصنف الأول عالميا بلاده صربيا على حجز مكانها في دور الثمانية لكأس ديفيز اليوم الجمعة بفوزها على إسبانيا صاحبة الضيافة في دور المجموعات.

وبعد خمسة أيام فقط من فوزه بلقبه 24 في البطولات الأربع الكبرى في نيويورك، تغلب ديوكوفيتش على الأجواء الحارة والرطبة وعوض تأخره 4-1 في المجموعة الثانية ليهزم أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا 6-3 و6-4 في بلنسية.

وضمنت النتيجة تقدم صربيا 2-صفر وهو تفوق يستحيل تعويضه بعدما تغلب لاسلو ديري على ألبرت راموس-بينيولاس 6-4 و6-4 في المباراة الأولى من المواجهة بالمجموعة الثالثة لتحجز صربيا مكانها في دور الثمانية الذي سيقام في ملقة في نوفمبر تشرين الثاني.

وقال ديوكوفيتش بعد فوزه بالمباراة 13 على التوالي “أنا في قمة السعادة بعد كل ما حققته في ملاعب التنس مؤخرا.

“اللعب لبلادي صربيا يحمل مذاقا مختلفا تماما. إنها مسؤولية كبيرة تحمل ضغوطا هائلة لكنها أيضا امتياز وشرف لا يصدق. لذلك أنا سعيد حقا بالمساهمة في التأهل للعب في ملقة”.

وأضاف “أشعر بالأسف بالتأكيد للجماهير الإسبانية التي أرادت الفوز بشدة لكني أعتقد أننا قدمنا ​​أداء جيدا… والآن سنحاول أمام جمهورية التشيك غدا لانتزاع صدارة المجموعة على أمل الحصول على قرعة أفضل”.

وقال ديوكوفيتش إنه ملتزم تماما بمساعدة بطلة كأس ديفيز 2010 في مسعاها للحصول على لقبها الثاني في أرفع بطولة لفرق الرجال.

وأضاف “لقد حدث كل شيء بسرعة كبيرة في غضون أيام قليلة، وكنت في قمة السعادة بعد الفوز ببطولة أمريكا المفتوحة والاحتفال في المنزل وترك عائلتي ليس بالأمر السهل على الإطلاق. لكن القدوم إلى عائلة أخرى – فريقي الصربي – يمنحني أقصى قدر من السعادة.

“في بداية الموسم قلت إن البطولات الأربع الكبرى واللعب لبلادي من أبرز الأولويات. أريد المساهمة بقدر ما أستطيع. تحقق الهدف ووصلنا إلى دور الثمانية. أتمنى مواصلة السير في الاتجاه الصحيح”.