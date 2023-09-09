ديوكوفيتش ينتصر بخبرته على شيلتون ويبلغ نهائي أميركا المفتوحة

لجأ نوفاك ديوكوفيتش إلى مخزون خبرته ليفوز على الأميركي بن شيلتون، حيث انتصر اللاعب الصربي على نظيره البالغ عمره 20 عامًيا بنتيجة 6-3 و6-2 و7-6 ليبلغ نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس للمرة العاشرة في مسيرته.

وأزعج شيلتون منافسيه بإرساله القوي في البطولة، لكن ديوكوفيتش البالغ عمره 36 عامًا لجأ إلى خبرته لإيقاف انتفاضة اللاعب الأميركي الشاب في المجموعة الثالثة.

ويلعب ديوكوفيتش في النهائي ضد الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الثالث والذي أخرج حامل اللقب كارلوس ألكاراز، إذ تغلب على المصنف الأول في البطولة بنتيجة 7-6 و6-1 و3-6 و6-3.

وقال ديوكوفيتش في مقابلة بعد المباراة: “كنت أعلم أنه يملك أسلحة عديدة، فهو رائع عند تنفيذ الإرسال والانقضاض على الرد، وهو متحرك وغير متوقع. كان يجب علي الحفاظ على تركيزي الذهني وهدوئي والالتزام بالخطة”.

وبعد ضمانه استعادة صدارة التصنيف العالمي بعد البطولة، سيسعى ديوكوفيتش لتحقيق لقبه 24 في البطولات الأربع الكبرى ومعادلة رقم مارغريت كورت القياسي في منافسات الفردي.

وفقد شيلتون إرساله في الشوط السادس من المجموعة الأولى بعد سلسلة من الأخطاء السهلة، ولم يستطع اللاعب الأميركي غير المصنف الاستفادة من فرصة كسر الإرسال في الشوط التاسع.

وفي المجموعة الثانية، ارتكب شيلتون خطأ مزدوجًا ليخذله أهم أسلحته حيث فقد إرساله لصالح ديوكوفيتش في الشوط الخامس.

وألقى شيلتون بمضربه في غضب عندما أطاح بضربة أمامية خارج الملعب ليفقد إرساله مرة أخرى في الشوط السابع.

وخاض ديوكوفيتش مباراته رقم 47 في الدور قبل النهائي في البطولات الأربع الكبرى، بينما كانت الأولى لشيلتون وظهر الفارق بين خبرة اللاعبين عندما كسر اللاعب الصربي إرسال منافسه بضربة أمامية ناجحة في افتتاح المجموعة الثالثة.

لكن اللاعب الأميركي انتفض عندما أنقذ فرصة كسر إرساله بضربة إرسال وصلت سرعتها إلى 143 ميلًا في الساعة في الشوط الخامس وسط تشجيع من جماهير بلاده.

وحسم شيلتون، الذي خاض مباراته السابعة في منافسات الفردي في أميركا المفتوحة، نقطة في نهاية سلسلة طويلة شهدت 30 ضربة، ثم كسر إرسال منافسه في الشوط الثامن.

ورد ديوكوفيتش، في مباراته رقم 100 على الملاعب الصلبة في فلاشينغ ميدوز، كسر الإرسال في الشوط 11 لكن المجموعة امتدت إلى الشوط الفاصل عندما رد كرة في الشباك ليفقد إرساله في الشوط 12.

وأجبر اللاعب الصربي منافسه على ارتكاب خطأ في فرصة حسم المباراة واحتفل بانتصاره.

وقال ديوكوفيتش: “بعمر 36 عامًا وفي كل نهائي بطولة كبرى، ربما تشعر أنه النهائي الأخير. ربما أشعر بتقدير أكبر نحو هذه الفرص بإمكانية تحقيق لقب آخر في البطولات الكبرى أكثر مما كان يحدث قبل عشرة أعوام، لأن قبل عشرة أعوام كنت أقول لنفسي ‭‭’‬‬حسنًا ما زال أمامي عدة أعوام‭‭’‬‬، أما الآن فلا أعلم عدد الأعوام المتبقية”.

وأشار شيلتون إلى أنّه تعلم الدروس خلال هذه البطولة فيما يمكنه تحقيقه.

وأضاف: “تعلمت الكثير حول نفسي خلال الأسبوعين الماضيين، فالآن أدركت إلى أي مدى يمكني القتال والوصول. وجدت مكانا يمكنني العمل من خلاله والتحلي بالهدوء والصفاء الذهني”.