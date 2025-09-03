ديوكوفيتش يهزم فريتز ويضرب موعدا مع ألكاراز في قبل نهائي أميركا المفتوحة

أعاد نوفاك ديوكوفيتش تأكيد هيمنته على تيلور فريتز المصنف الرابع بالفوز عليه 6-3 و7-5 و3-6 و6-4 أمس الثلاثاء 2\9\2025 ليضرب موعدا مع كارلوس ألكاراز في مواجهة مثيرة مرتقبة بقبل نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

وصل اللاعب الصربي (38 عاما) إلى ملعب آرثر آش بعد أن تغلب على فريتز في جميع المواجهات العشر السابقة بينهما، لكنه اضطر إلى القتال بقوة في بعض الأحيان لتجاوز وصيف بطل العام الماضي والبقاء على المسار الصحيح لتحقيق لقبه 25 في البطولات الأربع الكبرى.

وبعد بداية قوية، تعرض ديوكوفيتش لضغط شديد في الشوط التاسع من المباراة وأنقذ خمس نقاط لكسر الإرسال لينهي المجموعة الافتتاحية لصالحه.

وأخيرا كسر فريتز، وهو آخر لاعب أمريكي كان لا يزال ينافس في البطولة، إرسال منافسه في محاولته 11 لكنه أخفق في تحقيق أقصى استفادة من ذلك وسرعان ما وجد نفسه متأخرا بمجموعتين.

وأظهر اللاعب الأمريكي عزيمة كبيرة للفوز بالمجموعة الثالثة من خلال تحسين الإرسال ولكن كان هذا هو كل شيء بالنسبة له.

وحافظ ديوكوفيتش على تقدمه 5-4 في المجموعة الرابعة وأهدر نقطتين لحسم المباراة في الشوط التالي قبل أن يفوز بها ويعزز سجله إلى 16 انتصارا دون هزيمة أمام اللاعبين الأمريكيين في بطولة أمريكا المفتوحة.