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دي بروين: لا استبعد الانتقال إلى الدوري السعودي

منذ 3 دقائق
كيفين دي بروين

كيفين دي بروين

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قال كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي إنه لا يستبعد الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم مع دخوله العام الأخير في عقده مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق قائد بلجيكا (32 عاما) لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ست مرات إلى جانب لقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة كما حصد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي مرتين إلى جانب خمسة ألقاب في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة منذ انضمامه إلى سيتي قادما من فولفسبورج الألماني في 2015.

وقال دي بروين لصحيفة (إتش.إل.إن) الناطقة باللغة الهولندية ومحطة (في.تي.إم) التلفزيونية “بالنسبة لميشيل (زوجته)، فلا مانع في خوض تجربة مثيرة. نجري أيضا محادثات أكثر وأكثر كعائلة.

“لدي عام في عقدي، لذلك يجب أن أفكر فيما قد يحدث. ابني الأكبر يبلغ من العمر ثماني سنوات ولا يعرف سوى إنجلترا. كما أنه يسألني كم من الوقت سألعب مع سيتي.

“حين يأتي الوقت، سيكون علينا التعامل مع الأمر بطريقة ما”.

واستثمرت السعودية أموالا طائلة خلال السنوات القليلة الماضية في رياضات كثيرة بينها فورمولا 1 والجولف وكرة القدم، وهناك لاعبون أمثال كريستيانو رونالدو ونيمار وكريم بنزيمة ضمن أسماء لامعة وقعت عقودا سخية للعب في الدوري السعودي.

وأضاف دي بروين “في مثل عمري، يجب أن أظل منفتحا على أي شيء. أنت تتحدث عن أرقام مذهلة فيما قد تكون نهاية مسيرتي. في بعض الأحيان عليك التفكير في ذلك”.

ومن المقرر أن يلعب دي بروين مباراته رقم مئة مع بلجيكا حين تستضيف الجبل الأسود وديا غدا الأربعاء قبل خوض بطولة أوروبا.

    المصدر :
  • رويترز

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