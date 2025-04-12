دي بروين يقود سيتي لقلب تأخره بهدفين إلى فوز ساحق 5-2 على بالاس

ساعد كيفن دي بروين فريقه مانشستر سيتي على العودة بطريقة رائعة من التأخر 2-صفر بعدما سجل هدفا وساهم في صناعة هدفين آخرين في فوز ساحق 5-2 على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وتقدم كريستال بالاس بهدفين في أول 21 دقيقة عن طريق إبريتشي إيزي وكريس ريتشاردز، لكن القائد دي بروين أحرز هدفا من ركلة حرة من مسافة بعيدة في الدقيقة 33 وأرسل تمريرة عرضية أدت إلى هدف عمر مرموش بعدها بثلاث دقائق.

وصنع دي بروين هدف التقدم لمانشستر سيتي الذي سجله ماتيو كوفاتشيتش بعد 80 ثانية من بداية الشوط الثاني، ثم ضاعف جيمس مكاتي تقدم صاحب الأرض بعد تمريرة طويلة من حارس المرمى إيدرسون.

وأضاف نيكو أورايلي الهدف الخامس لمانشستر سيتي في الدقيقة 79، ليتقدم حامل اللقب مؤقتا إلى المركز الرابع في جدول الترتيب متقدما بنقطتين على تشيلسي صاحب المركز الخامس الذي لعب مباراة أقل.