دي بول خارج أرضية الملعب

أعلن نادي أتليتيكو مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، استبعاد لاعب الوسط الأرجنتيني رودريغو دي بول من مباراة أمام مضيفه بلنسية غدا السبت بعد تعرضه لإصابة في الفخذ أثناء مشاركته مع منتخب بلاده.

وخرج دي بول مصابا بسبب آلام عضلية خلال مباراة فازت فيها الأرجنتين على بوليفيا في تصفيات كأس العالم يوم الثلاثاء الماضي وغاب عن التدريبات مع ناديه بعد عودته إلى مدريد.

وقال أتليتيكو في بيان اليوم الجمعة “بدأ دي بول بالفعل في تلقي جلسات العلاج الطبيعي وسيخضع لبرنامج إعادة التأهيل في صالة الألعاب الرياضية.

“تطور إصابته سيحدد عودته للعمل مع المجموعة”.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن اللاعب البالغ من العمر 29 عاما سيغيب أيضا عن المباراة الافتتاحية لأتليتيكو في دوري أبطال أوروبا أمام لاتسيو يوم الثلاثاء، لكن من المتوقع أن يكون جاهزا لمباراة القمة الأسبوع المقبل على ملعبه أمام ريال مدريد.