برشلونة يعلن طبيعة إصابة دي يونغ

كشف نادي برشلونة، أن لاعب خط وسطه، الهولندي الدولي فرنكي دي يونغ، يعاني من تمزق في أربطة الكاحل الأيمن.

وتعرض الهولندي الدولي إلى الإصابة خلال الشوط الأول من مباراة فريقه ضد سلتا فيغو (3-2) أمس السبت في الدوري المحلي ولم يكمل المباراة.

وقال برشلونة عبر حسابه في منصة “إكس” يوم الأحد: “الفحوصات التي خضع لها اللاعب (دي يونغ) أثبتت معاناته من تمزق في أربطة الكاحل الأيمن وعودته إلى الملاعب مرتبطة بعملية التعافي”.

LATEST NEWS | Tests carried out have shown that Frenkie de Jong has a high right ankle sprain. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/LfsJNUObbI

