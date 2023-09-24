الأحد 9 ربيع الأول 1445 ﻫ - 24 سبتمبر 2023 |
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برشلونة يعلن طبيعة إصابة دي يونغ

منذ 7 دقائق
دي يونغ

دي يونغ

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كشف نادي برشلونة، أن لاعب خط وسطه، الهولندي الدولي فرنكي دي يونغ، يعاني من تمزق في أربطة الكاحل الأيمن.

وتعرض الهولندي الدولي إلى الإصابة خلال الشوط الأول من مباراة فريقه ضد سلتا فيغو (3-2) أمس السبت في الدوري المحلي ولم يكمل المباراة.

وقال برشلونة عبر حسابه في منصة “إكس” يوم الأحد: “الفحوصات التي خضع لها اللاعب (دي يونغ) أثبتت معاناته من تمزق في أربطة الكاحل الأيمن وعودته إلى الملاعب مرتبطة بعملية التعافي”.

وبحسب تقارير إسبانية، فمن المقرر أن يغيب دي يونغ عن المباريات المقبلة لفريقه، بما في ذلك رحلة برشلونة لمواجهة بورتو في دوري أبطال أوروبا في 4 أكتوبر المقبل، وعلى الأرجح عن مباراة الكلاسيكو مع ريال مدريد في الدوري الإسباني في 28 منه.

ولا يزال برشلونة ينتظر تعافي لاعب الوسط الآخر بيدري من إصابة في الفخذ، لكن قلب الدفاع الأوروغوياني رونالد أراوخو عاد من إصابة في أوتار الركبة أمام سلتا فيغو.

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