ذهاب قبل نهائي الدوري الأوروبي.. أتلانتا يتعادل مع مرسيليا وباير ليفركوزن يهزم روما

فرض أتلانتا الإيطالي التعادل 1-1 على مضيفه أولمبيك مرسيليا الفرنسي في ذهاب قبل نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (الخميس 2-5-2024) بعدما سجل كل فريق هدفا في الشوط الأول.

ووضع جيانلوكا سكاماكا الفريق الزائر في المقدمة بعد 11 دقيقة من انطلاق المباراة عندما وجدت تمريرة تيون كوبمينرز المهاجم غير المراقب داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة منخفضة نحو الشباك مسجلا هدفه 16 في جميع المسابقات هذا الموسم.

وسجل تشانسيل مبيمبا هدف التعادل لمرسيليا بعد تسع دقائق بتسديدة مذهلة من مسافة بعيدة ارتطمت في القائم ودخلت الشباك بعد ركلة ركنية.

وأهدر الفريقان عددا من الفرص السانحة للتسجيل في الشوط الثاني.

ويسافر مرسيليا إلى بيرجامو لخوض مباراة الإياب يوم الخميس المقبل، ويلعب الفائز منهما أمام الفائز من روما الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني يوم 22 مايو آيار الجاري في دبلن.

باير ليفركوزن يهزم روما

وهز فلوريان فيرتس وروبرت أندريخ الشباك ليمنحا باير ليفركوزن الفوز 2-صفر على مضيفه روما في ذهاب قبل نهائي الدوري الأوروبي.

وتقدم ليفركوزن، المتوج بطلا لألمانيا مؤخرا، في النتيجة بهدف سجله فيرتس في الدقيقة 28 بتسديدة منخفضة مستغلا خطأ من دفاع روما.

وضاعف أندريخ النتيجة في الدقيقة 73 عندما أطلق تسديدة لا تصد ولا ترد من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وتقام مباراة الإياب في ليفركوزن في التاسع من الشهر الجاري على أن يلعب الفائز أمام المنتصر من مواجهة قبل النهائي الأخرى التي تجمع أولمبيك مرسيليا وأتلانتا.

ويقام النهائي في ملعب أفيفا في دبلن في 22 من الشهر الجاري.