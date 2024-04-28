رأسية أبراهام قرب النهاية تمنح روما التعادل 2-2 مع نابولي بدوري إيطاليا

تعادل نابولي الذي أهدر الكثير من الفرص 2-2 مع ضيفه روما في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد، بفضل هدف متأخر سجله تامي أبراهام منح الفريق الزائر نقطة ثمينة.

ويحتل نابولي المركز الثامن في الترتيب برصيد 50 نقطة، بينما يحتل روما المركز الخامس برصيد 59 نقطة قبل أربع مباريات على النهاية.

وتقدم روما من ركلة جزاء في الدقيقة 59 عن طريق باولو ديبالا. وأدرك نابولي التعادل بعد ست دقائق بتسديدة غيرت اتجاهها من ماتياس أوليفيرا.

وارتكب ريناتو سانشيز لاعب وسط روما مخالفة على خفيتشا كفاراتسخيليا جناح نابولي داخل منطقة الجزاء، قبل ست دقائق من نهاية الوقت الأصلي، ليحصل أصحاب الأرض على ركلة جزاء نفذها فيكتور أوسيمن بنجاح.

وأدرك روما التعادل في الوقت بدل الضائع بعدما استقبل أبراهام ركلة ركنية بضربة رأس ليضع الكرة في الشباك.