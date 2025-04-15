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رئيس الكونكاكاف يعارض اقتراح إقامة كأس العالم 2030 بمشاركة 64 منتخبا

منذ 7 دقائق
كأس العالم

كأس العالم

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قال فيكتور مونتاياني اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف) إنه لا ينبغي التفكير في إقامة كأس العالم بمشاركة 64 منتخبا عام 2030، لينضم بذلك إلى بعض الاتحادات القارية الأخرى في معارضة الخطة التي قدمها اتحاد أمريكا الجنوبية (الكونميبول).

واقترح أليخاندرو دومينجيز رئيس الكونميبول الأسبوع الماضي رسميا تنظيم كأس العالم 2030 بمشاركة 64 منتخبا بدلا من 48 فريقا من المقرر مشاركتها في نسخة العام المقبل، إذ ستقام البطولة بشكل كبير في إسبانيا والبرتغال والمغرب.

وستقام مباريات الافتتاح في أوروجواي، التي استضافت أول بطولة لكأس العالم عام 1930، إلى جانب الأرجنتين وباراجواي.

وقال مونتاياني لشبكة (ئي.إس.بي.إن) “لا أعتقد أن توسيع كأس العالم للرجال إلى 64 منتخبا خطوة صحيحة للبطولة نفسها والنظام الأوسع لكرة القدم الذي يشمل المنتخبات الوطنية ومسابقات الأندية والبطولات المحلية للدوري واللاعبين”.

ولم يرد اتحاد الكونكاكاف على الفور على طلب التعليق.

وتحتاج خطة الكونميبول إلى طريق طويل للموافقة عليها، إذ تم بالفعل توسيع نسخة 2026 التي تضم 48 منتخبا مقارنة ببطولة 2022 التي شاركت فيها 32 دولة.

ومن المقرر أن تشترك دول كندا والمكسيك والولايات المتحدة في استضافة بطولة 2026.

وقال مونتاياني “لم تنطلق بعد كأس العالم الجديدة التي تضم 48 منتخبا، لذلك شخصيا لا أعتقد أن توسيع البطولة إلى 64 منتخبا يجب أن يكون مطروحا على الطاولة”.

وتتوافق تعليقاته مع تصريحات ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي (اليويفا)، الذي أعرب هذا الشهر عن معارضته للفكرة ورئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، الذي قال لوكالة الأنباء الفرنسية إنه يخشى أن يؤدي التوسع إلى الفوضى.

    المصدر :
  • رويترز

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