رئيس مكلارين: فورمولا 1 أصبحت أفضل بدون هورنر

قال زاك براون الرئيس التنفيذي لفريق مكلارين اليوم الأحد إن فورمولا 1 أصبحت مكانا أفضل وأكثر صحة بعد إقالة كريستيان هورنر من رئاسة فريق رد بول.

وفي حديثه للصحفيين بعد محادثات مع لوران ميكيز خليفة هورنر على هامش سباق جائزة المجر الكبرى، رحب المسؤول الأمريكي بتعيين الفرنسي ميكيز وقال إن سلفه تجاوز الخطوط.

وقال “لقد غادرت للتو للحديث مع لوران، أنا سعيد بتوليه منصبه الحالي. أنا معجب بلوران وأعتقد أن هذا سيكون صحيا ومفيدا وربما نتمكن من العودة للتركيز على المنافسة على المضمار.

“ستكون هناك دائما بعض الجوانب السياسية في الرياضة وأعتقد أنها ستكون أكثر صحة مع لوران”.

وأضاف “أنا مشجع للوران وأعرفه منذ فترة طويلة وأعتقد أنه سيكون من الجيد المنافسة ضده”.

ولم يكن براون وهورنر صديقين، على أقل تقدير، واشتبكا بشكل متكرر – إذ اتهم الأول رد بول بالغش عام 2022 عندما تبين أن الفريق انتهك سقف التكاليف عام 2021.

وشارك الثنائي في سباقات فورمولا 3 البريطانية وجددا التنافس بينهما كرئيسين، وتبادلا الانتقادات اللاذعة في وسائل الإعلام، وكان هورنر “الشرير الصامت” بالنسبة لمشاهدي مسلسل “درايف تو سيرفايف” على منصة نتفليكس.

وتفوق مكلارين على رد بول في لقب الصانعين العام الماضي ــ رغم فوز ماكس فرستابن بلقب السائقين مع فريق هورنر للمرة الرابعة على التوالي ــ كما هيمن مكلارين على البطولة هذا الموسم.

وقال براون إن الفريق الذي يقع مقره في ميلتون كينز، والذي أقال هورنر في التاسع من يوليو تموز الماضي، لم يظهر كبيئة صحية.

ولم يعلق هورنر، الذي واجه العام الماضي اتهامات بسوء السلوك من جانب موظفة والتي نفاها وتمت تبرئته بعد تحقيق، علنا على أسباب رحيله.

وكان براون يتطلع للمنافسة مع رد بول بنفس الطريقة التي استمتع بها مكلارين بالتنافس ضد فيراري ومرسيدس – من خلال التنافس بقوة في المضمار ولكن الاحتفال بروح جماعية أكثر لصالح الرياضة.

وقال “من وجهة نظر المشجع، أعتقد أن الإثارة التي يقدمها الأشرار تنجح، ولكنني أعتقد أيضا أن الاحتفال ‭’‬بالقتال في الحلبة ثم التقاط الصور مع بعضهما البعض‭’‬… أعتقد أن هذه طريقة أكثر متعة للسباق”.

وأضاف براون إن المنافسة مع رد بول وصلت إلى حد بعيد، مع اتهامات هورنر بشأن انتهاكات “الأجنحة المرنة” وغيرها من الأمور الفنية.”

وقال “عندما تتورط في مزاعم تافهة، أعتقد أن هذا أمر مبالغ فيه، وأعتقد أنه إذا نظرت إلى حارة الصيانة الآن، أرى أننا نقاتل بعضنا البعض بشدة سياسيا ولكن هناك خط لا يمكن تجاوزه. أعتقد أن هذا الخط تم تجاوزه من قبل… لذلك أعتقد أننا سنرى القليل من التغيير للأفضل”.