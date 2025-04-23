رئيس وزراء التشيك: التهديدات الروسية لنجم الهوكي هاسيك غير مقبولة

دافع مسؤولون في الحكومة التشيكية عن نجم هوكي الجليد السابق دومينيك هاسيك، اليوم الأربعاء، بعدما قالوا إن تهديدات بالقتل صدرت عن الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف بحق اللاعب، ووصفوا مثل هذه التعليقات بأنها غير مقبولة.

وهاسيك هو حارس مرمى انضم لقاعة المشاهير في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية وساهم أيضا في فوز بلاده بالميدالية الذهبية الأولمبية في عام 1998 وهي أول دورة ألعاب تضم نجوم دوري هوكي الجليد الأمريكي.

وحشد هاسيك لفترة طويلة ضد مشاركة الرياضيين الروس في المنافسات الرياضية الدولية بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أنه بعد أن حطم النجم الروسي ألكسندر أوفتشكين الرقم القياسي لأهداف واين جريتزكي في دوري هوكي الجليد الأمريكي في وقت سابق من هذا الشهر، قال ميدفيديف عبر منصة تليجرام للتواصل الاجتماعي إن هاسيك قد ينتحر ردا على ذلك.

وفي يوم الاثنين، نشر هاسيك على منصة إكس أنه أرسل خطابات إلى الاتحاد الدولي لهوكي الجليد واللجنة الأولمبية الدولية بشأن ما اعتبره تهديدا.

وقال هاسيك “أبلغتهم أن الرئيس الروسي السابق ميدفيديف هدد بقتلي”، مضيفا أنه ناشد أيضا في الرسائل عدم السماح لروسيا باستخدام الرياضة كدعاية لحربها في أوكرانيا.

وأمس الثلاثاء، قال مساعد لميدفيديف لوكالة تاس إن الرئيس السابق يعتقد أن هاسيك يعاني من مرض عقلي.

وقال أوليج أوسيبوف لوكالة تاس نقلا عن ميدفيديف “أوصيه بأن يعبر الطريق بحذر أكبر وألا يشرب الجعة في أماكن غير مجربة وأن يزور طبيبا نفسيا بانتظام”.

وقال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا اليوم الأربعاء إن تهديدات ميدفيديف “غير مقبولة على الإطلاق”.

وقال فيالا عبر منصة إكس “من غير الممكن تجاهلها (التهديدات) لأن ميدفيديف ليس شخصا عاديا بل ممثل رفيع المستوى لروسيا”.

وكتب وزير الداخلية التشيكي فيت راكوسان عبر منصة إكس إن هاسيك سيحصل على الحماية إذا لزم الأمر.