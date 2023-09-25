رابينو تساهم في هدفين بمباراتها الأخيرة مع أمريكا

خاضت ميجان رابينو، بطلة الأولمبياد والفائزة بكأس العالم لكرة القدم للسيدات مرتين، مباراتها الأخيرة بقميص الولايات المتحدة خلال فوز ودي 2-صفر على جنوب أفريقيا في شيكاجو الليلة الماضية.

وساهمت المهاجمة البارزة (38 عاما) في الهدفين قبل أن تغادر الملعب في الدقيقة 52 وسط أجواء عاطفية وتصفيق حار من الجماهير، حيث عانقت زميلاتها وسلمت شارة القيادة إلى ليندزي هوران.

وقبل خروجها مررت رابينو، الفائزة بالكرة الذهبية لدورها في تتويج الولايات المتحدة بكأس العالم 2019، كرة طويلة إلى أليكس مورجان نقلتها إلى ترينيتي رودمان لتسجل الهدف الأول.

ونفذت رابينو ركلة ركنية جاء منها الهدف الثاني من ضربة رأس إميلي سونيت.

وقالت بعد انتهاء المباراة “كان من الشرف ارتداء هذا القميص واللعب مع هذه المجموعة وتحقيق حلم طفولتي”.

وخاضت رابينو 203 مباريات دولية وسجلت 63 هدفا وشاركت في أربع نسخ من كأس العالم وفازت باللقب في 2015 و2019 كما توجت بذهبية أولمبياد لندن 2012.

وستخوض رابينو، التي اشتهرت بمواقفها الاجتماعية ومعارضتها للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مباراتها الأخيرة بالدوري الأمريكي مع فريقها أو.إل رين في السادس من أكتوبر تشرين الأول أمام واشنطن سبيريت.