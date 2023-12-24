راتكليف يستحوذ على حصة أقلية في مانشستر يونايتد

أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي لكرة القدم الأحد استحواذ جيم راتكليف الرئيس التنفيذي لشركة إنيوس على حصة أقلية بلغت 25 في المئة مقابل 33 دولارا للسهم الواحد.

وتأتي الصفقة، التي تتولى بموجبها إينوس إدارة عمليات كرة القدم في النادي، بعد أكثر من عام من عدم اليقين بما أعلنت عائلة جليزر صاحبة الأغلبية في نوفمبر\تشرين الثاني 2022 أنها تبحث عن خيارات استراتيجية.

وتعرض المالكون لانتقادات جماهيرية لتراجع مستوى الفريق منذ اعتزال المدرب السابق أليكس فيرجسون في 2013، بعد نجاحات غير مسبوقة.

وقال راتكليف (71 عاما) “كأحد أبناء مانشستر ومشجع للنادي مدى الحياة، أنا سعيد جدا بقدرتنا على إبرام اتفاق مع مجلس إدارة مانشستر يونايتد يفوضنا بإدارة مسؤولية عمليات كرة القدم في النادي”.

وأضاف “على الرغم من أن النجاح التجاري للنادي ضمن وجود الأموال دائما للفوز بالبطولات على أعلى المستويات، فإن النادي لم يحقق كامل إمكاناته في الآونة الأخيرة”.

وتابع “سنجلب المعرفة والخبرة والمواهب العالمية من مجموعة إينوس سبورت الأوسع للمساعدة في تحسين النادي بصورة أكبر، مع توفير الأموال المخصصة أيضا لتمكين الاستثمار المستقبلي في أولد ترافورد”.

وقال مصدر مطلع إن راتكليف دفع 33 دولارا مقابل السهم الواحد في النادي المتوج بطل إنجلترا 20 مرة، ما يجعل قيمة النادي 6.3 مليار دولار بما في ذلك الديون.

وأوضح النادي أن راتكليف سيضخ تمويلا بقيمة 300 مليون دولار يتألف من 200 مليون دولار تُدفع عند إبرام الصفقة و100 مليون دولار أخرى بحلول نهاية عام 2024.

وكان الشيخ القطري جاسم بن حمد آل ثاني يسعى أيضا للاستحواذ على النادي لكنه خرج من السباق قائلا إنه لن يزيد عرضه وقيمته ستة مليارات دولار، ليبرم الملياردير البريطاني الصفقة مع عائلة الجليزر، مالكة النادي.

وتمتلك شركة إينوس نادي نيس المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، وفريق لوزان المنافس في الدوري السويسري الممتاز، كما يعمل مع النادي الشريك رسينج أبيدجان من ساحل العاج. ويقف راتكليف خلف فريق جريناديرز، أحد أنجح فرق الدراجات في العالم.

قال الرئيسان التنفيذيان ليونايتد افرام جليزر وجويل جليزر “يضفي السيد جيم وإينوس ثروة من الخبرة التجارية إضافة إلى التزام مالي كبير تجاه النادي”.

وأضاف “ومن خلال إينوس سبورتس، سيحظى مانشستر يونايتد بمحترفين مخضرمين على أعلى المستويات لهم خبرة في صناعة وقيادة فرق النخبة سواء داخل اللعبة أو خارجها”.

ومنذ رحيل فيرجسون، تعاقب خمسة مدربين على تدريب يونايتد بعقود دائمة وثلاثة بصورة مؤقتة، لكنهم لم يتمكنوا من إعادة الفريق إلى أمجاده السابقة، إذ فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة وكأس رابطة الأندية الإنجليزي المحترفة مرتين والدوري الأوروبي مرة واحدة في 11 عاما.

ويحتل يونايتد بقيادة المدرب إريك تن هاج المركز الثامن في الدوري رغم إنفاق نحو مليار يورو (1.1 مليار دولار) على صفقات في آخر سنوات.

وخرج يونايتد من المسابقات القارية هذا الموسم بعدما تذيل مجموعته بدوري الأبطال.