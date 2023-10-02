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راشد الماجد يشكر نادي الإتحاد بعد مغادرة المباراة

منذ 13 دقيقة
آخر تحديث: 2 - أكتوبر - 2023 10:20 مساءً

راشد الماجد

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بسبب وجود مجسم لقاسم سليماني، القائد الراحل لـ”فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني، رفض نادي اتحاد جدة السعودي خوض المباراة أمام سيباهان الإيراني.

وبعد الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله، شكر الفنان راشد الماجد نادي الأتحاد السعودي عبر منصة “إكس”، قائلاً: شكراً نادي الأتحاد.

كما وأكد الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله أن الموقف غير مُستغرب من نادي الإتحاد السعودي.

 

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