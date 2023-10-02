راشد الماجد يشكر نادي الإتحاد بعد مغادرة المباراة

بسبب وجود مجسم لقاسم سليماني، القائد الراحل لـ”فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني، رفض نادي اتحاد جدة السعودي خوض المباراة أمام سيباهان الإيراني.
وبعد الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله، شكر الفنان راشد الماجد نادي الأتحاد السعودي عبر منصة “إكس”، قائلاً: شكراً نادي الأتحاد.
شكراً
نادي الأتحاد
💚🇸🇦💚🇸🇦 pic.twitter.com/Fh339JiA8u
— راشد الماجد (@RashedTV) October 2, 2023
كما وأكد الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله أن الموقف غير مُستغرب من نادي الإتحاد السعودي.
موقف غير مُستغرب من ( نادي الوطن ) 🇸🇦
أبيض وجه من أول وتالي ياعميد @ittihad #الإتحاد 💛🖤
— عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) October 2, 2023