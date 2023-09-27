راموس يتعرض للسرقة في إشبيلية!

تعرض منزل النجم الإسباني سيرجيو راموس للسرقة الأسبوع الماضي خلال خوضه لمباراة إشبيلية ضد لانس بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووقع سرجيو ضحية للسرقة في منطقة بوليلوس دي لا ميتاسيون، عندما أقدم اللصوص على اقتحام منزله وأطفاله الأربعة بداخله فيما كانت زوجته خارج المنزل حين وقعت عملية السطو.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن الواقعة حدثت الأربعاء الماضي 20 أيلول/ سبتمبر، وذلك خلال مباراة إشبيلية أمام لانس بدوري الأبطال.

وأوضحت الصحيفة أن “اللصوص هاجموا منزل العائلة، وكان بداخله أطفاله الأربعة والمربية الخاصة بهم، ووفقا للتحقيقات لم يتعرض الأطفال والمربية لأي أذى أثناء عملية السرقة”.

Sergio Ramos a été victime d’un cambriolage lors de FC Séville-RC Lens la semaine dernière ! 😰 Ses enfants étaient présents mais heureusement rien de grave pour eux. 🇪🇸❤️ (@abc_es) pic.twitter.com/Xj0spjrpBe — MercaFoot (@MercaFoot_) September 27, 2023

وتم الكشف عن المسروقات التي ضمت الساعات الفاخرة والمجوهرات والملابس الفاخرة والمال الذي كان لدى الزوجين في منزلهما، وتجري حاليا التحقيقات في الجريمة من قبل الشرطة.

وسبق وأن تعرض سيرجيو راموس للسرقة في منزله بمدريد عام 2012 عندما كان في المنزل في حي كوندي أورجاز في مدريد، وشاهد لاعب ريال مدريد آنذاك شخصين يقتحمان منزله عندما كان بصحبة شقيقه رينيه.

وانضم راموس إلى مجموعة من لاعبي إشبيلية الذين تعرضوا في وقت سابق لعمليات سرقة، ويتعلق الأمر بكل من المكسيكي خافيير هيرنانديز “تشيشاريتو” في عام 2019 في حينما كان يشارك بديربي الأندلس ضد ريال بيتيس، والبرازيلي سوسو في العام الذي يليه، بينما كان بصدد لعب نهائي مسابقة الدوري الأوروبي.

يذكر أن سيرجيو راموس البالغ 37 عاما، عاد مجددا إلى إشبيلية صيف العام الجاري بعد 18 عاما من رحيله إلى ريال مدريد، ومنه إلى باريس سان جيرمان، الذي لعب له موسمين خلال الفترة من 2021 إلى 2023.