رانجنيك يتجاهل عرض بايرن ويفضل البقاء مدربا للنمسا

قال رالف رانجنيك والاتحاد النمساوي لكرة القدم الخميس إن المدرب الألماني رانجنيك قرر الاستمرار مدربا للمنتخب النمساوي الأول للعبة الشعبية بعد بطولة أوروبا 2024 وعدم الموافقة على تولي تدريب نادي بايرن ميونيخ الألماني.

وأكد رانجنيك في الأسبوع الماضي أن بايرن يجري اتصالات معه بينما يبحث عن بديل لمدربه الحالي توماس توخيل الذي سيرحل عن صفوفه في نهاية الموسم بينما توقعت وسائل إعلام ألمانية توصل الطرفين لصفقة قريبا.

وقال رانجنيك في بيان للاتحاد النمساوي لكرة القدم “أنا ومن كل قلبي مدرب للمنتخب الوطني للنمسا. هذه المهمة تجلب لي الكثير من السعادة وأنا عاقد العزم على الاستمرار في المسيرة التي بدأناها.

“أود التأكيد وبوضوح على أن هذا ليس رفضا لبايرن ميونيخ بل هو قرار اتخذته من أجل فريقي وأهدافنا المشتركة.

“تركيزنا بالكامل منصب على البطولة الأوروبية وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق أفضل نتيجة.”

وسبق لرانجنيك (65 عاما) تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي ورازن بال شبورت لايبزيج الألماني وفرق أخرى وبدا أنه الخيار الأفضل للنادي البافاري بعد أن قرر يوليان ناجلزمان البقاء مدربا للمنتخب الألماني.

وفقد بايرن، الذي هيمن على الدوري الألماني خلال 11 موسما متتاليا، لقب المسابقة هذا الموسم إذ حقق باير ليفركوزن لقبه الأول على الإطلاق في الدوري قبل خمس مباريات من نهاية الموسم في الشهر الماضي.

وتعادل النادي البافاري 2-2 مع ضيفه ريال مدريد في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي لكن توخيل سيترك النادي في نهاية الموسم بغض النظر عن مسيرة الفريق الأوروبية.

وتواجه النمسا منتخب فرنسا في مباراتها الافتتاحية بالمجموعة الرابعة لبطولة أوروبا 2024 يوم 17 يونيو حزيران المقبل وستلعب أيضا مع بولندا وهولندا.