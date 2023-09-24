رباعية نظيفة.. "النجمة" يحافظ على صدارة الدوري اللبناني

حقق فريق “النجمة” فوزه الخامس على التوالي في الدوري اللبناني لكرة القدم، وجاء على حساب الشباب الغازية بنتيجة (4-0) ضمن الجولة الخامسة، في المباراة التي أجريت على ملعب أمين عبد النور البلدي في بحمدون.

وسجّل للنجمة حسن كوراني (د 24) من ركلة حرة مباشرة وجوزيه امبالو (42 و90+2)، والمدافع الهداف قاسم الزين (71).

وبهذه النتيجة عزّز “النجمة” صدارته برصيد 15 نقطة بالعلامة الكاملة، بينما تلقى الشباب الغازية خسارته الرابعة مقابل تعادل وحيد، فبقي رصيده نقطة يتيمة.

وفاز فريق “العهد” حامل اللقب على شباب الساحل بنتيجة (5-0) في المباراة التي أجريت باختتام الجولة الخامسة من الدوري اللبناني لكرة القدم.

وسجّل أهداف “العهد” كريم درويش (43 من ركلة جزاء) والاسكتلندي لي اروين (62 و77 و90+1)، محققاً الثلاثية “هاتريك” وكريم فاضل (87).

وبهذا الفوز حقق “العهد” فوزه الرابع وعزّز موقعه في وصافة الترتيب برصيد 12 نقطة، بينما تلقى “شباب الساحل” خسارته الأولى وتوقف رصيده عند 6 نقاط.