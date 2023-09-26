رباعية نظيفة.. بايرن يبلغ الدور الثاني بكأس ألمانيا بفوزه على بروسن مونستر

فاز بايرن ميونيخ 4-صفر على بروسن مونستر المنافس في الدرجة الثالثة رغم غياب العديد من لاعبيه من بينهم المهاجم هاري كين ليبلغ الدور الثاني بكأس ألمانيا لكرة القدم (الثلاثاء 26-9-2023).

وكان كين أحرز ثلاثة أهداف في الفوز 7-صفر على بوخوم في الدوري يوم السبت، وجلس على مقاعد البدلاء في مونستر.

وفضل توماس توخيل مدرب بايرن الاعتماد على المهاجمين ماتيس تيل البالغ عمره 18 عاما والكاميروني إريك مكسيم تشوبو-موتنج.

وتعاون المهاجمان بشكل رائع إذ أرسل تيل تمريرة عرضية حولها تشوبو-موتنج في الشباك ليمنح بايرن التقدم في الدقيقة التاسعة.

وشارك الحارس الإسرائيلي دانييل بيريتز لأول مرة منذ انتقاله إلى بايرن مطلع الموسم الحالي.

وتوقفت المباراة لفترة قصيرة بعد إلقاء جماهير بايرن كرات تنس على أرض الملعب احتجاجا على قرار إقامة كأس السوبر الألمانية الشهر الماضي في اليوم ذاته الذي اقيم فيه الدور الأول بكأس ألمانيا مما تسبب في تأجيل المواجهة.

ولم يتأثر بايرن بالأمر وأضاف هدفين في الشوط الأول.

وجعل كونراد لايمر النتيجة 2-صفر بضربة رأس في الدقيقة 40، وهز البديل فرانز كراتسيج (20 عاما) الشباك من آخر لمسة للشوط الأول.

وأكمل الفرنسي تيل الرباعية قبل خمس دقائق من النهاية ليواصل مستواه الرائع بعد تسجيله ثلاثة أهداف في الدوري هذا الموسم.