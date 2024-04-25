رد بول ينفي شائعات رحيل مديره التقني أدريان نيوي

قال رد بول إن أدريان نيوي المدير التقني للفريق وأحد أنجح مصممي السيارات في فورمولا 1 على مر العصور يرتبط بعقد معه حتى نهاية العام المقبل على الأقل وسط تقارير عن رغبة البريطاني في ترك بطل العالم.

وقال متحدث باسم رد بول “لا علم لنا بانضمامه إلى أي فريق آخر”.

ومع ذلك، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن نيوي (65 عاما) قد يتوصل لتسوية لإنهاء عقده للعمل مع فريق آخر اعتبارا من الموسم المقبل.

وحصدت سيارات صممها نيوي 25 لقبا للسائقين والصانعين في بطولة العالم مع فرق وليامز ومكلارين ورد بول.

ولم يتسن لرويترز على الفور الوصول لنيوي للتعليق.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية وموقع أوتو موتور أوند سبورت الألماني أن البريطاني أبلغ رد بول برغبته في الرحيل بعد مزاعم بشأن رئيس الفريق كريستيان هورنر.

وتمت تبرئة هورنر في فبراير شباط الماضي من مزاعم سوء التصرف مع موظفة. واستأنفت الموظفة ضد هذا القرار.

وخلال عقود من العمل في فورمولا 1، صمم نيوي سيارات حائزة على بطولات عالم وكان محط أنظار الفرق الكبرى دائما.

وربطت تكهنات فيراري، الذي سينضم إليه بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون الموسم المقبل، وأستون مارتن كوجهتين محتملتين في المستقبل لنيوي.

وغازلت مرسيدس ماكس فرستابن سائق رد بول علانية كبديل محتمل لهاميلتون في 2025.

وسينهي رد بول شراكته مع هوندا في نهاية الموسم المقبل وسيصنع محركه الخاص بدعم من فورد.

وعادة ما تجبر بنود التعاقدات موظفين بارزين مثل نيوي على عدم الانتقال مباشرة لفرق منافسة مما يعني أنه لن يكون متاحا على الفور وربما يقرر التقاعد في نهاية المطاف.

ويواجه رد بول بعض المتاعب منذ ما قبل بداية الموسم مع تسليط الضوء على هورنر ووجود مشاكل مع يوس والد فرستابن ومستشار رياضة السيارات في الفريق هيلموت ماركو.

ويرتبط ماركو المخضرم في فورمولا 1 بعلاقة قوية مع فرستابن وربط ماكس مستقبله في الفريق ببقاء المسؤول النمساوي.

ويُنظر إلى نيوي على أنه مفتاح نجاح رد بول مثل فرستابن حتى لو لم يكن البريطاني يعمل منفردا ولديه فريق من المصممين وخبراء الانسيابية الهوائية البارزين.