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رغم استمرار تحقيقات الشرطة.. أنتوني يعود إلى تدريبات مانشستر يونايتد

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 29 - سبتمبر - 2023 2:26 مساءً
البرازيلي أنتوني

البرازيلي أنتوني

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أكد مانشستر يونايتد اليوم الجمعة عودة الجناح أنتوني إلى التدريبات وإمكانية دخوله تشكيلة الفريق المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مع استمرار تحقيقات الشرطة في مزاعم الاعتداء.

واستبعد أنتوني من تشكيلة البرازيل في مباراتين بتصفيات كأس العالم هذا الشهر، وسط تحقيقات الشرطة في مزاعم من صديقته السابقة غابرييلا كافالين. فيما نفى أنتوني ارتكاب أي مخالفة.

وقال يونايتد في بيان: “منذ ظهور المزاعم لأول مرة في يونيو تعاون أنتوني مع الشرطة في التحقيقات في البرازيل وبريطانيا واستمر في ذلك”.

وأضاف: “قرر مانشستر يونايتد أن يستأنف أنتوني التدريبات في كارينجتون وسيكون متاحًا لدخول التشكيلة بينما تتواصل تحقيقات الشرطة، سيستمر تحت الرقابة مع انتظار تطورات أخرى في القضية”.

هذا وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن أنتوني عاد إلى إنجلترا في وقت سابق هذا الأسبوع لحضور مقابلة اختيارية مع شرطة مانشستر العظمى. إذ تحقق الشرطة في البرازيل ومانشستر في المزاعم.

وزعمت سيدتان أيضًا تعرضهما لاعتداء جسدي من أنتوني الذي لم يخضع لاعتقال، ونفى هذه المزاعم أيضًا.

ووافق النادي في وقت سابق على السماح للاعب البرازيلي بفترة غياب، وابتعد عن آخر مباراتين بالدوري الإنجليزي وعن الخسارة أمام بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا وأمام كريستال بالاس في كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

    المصدر :
  • رويترز

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