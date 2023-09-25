رغم الأخطاء الكارثية.. مدرب يوفنتوس يتمسك بالحارس شتينسني

فقد يوفنتوس سجله الخالي من الهزيمة بالتعثر 4-2 أمام ساسولو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعد أداء متواضع من الحارس فويتشيخ شتينسني لكن المدرب ماسيميليانو أليجري تمسك بلاعبه البولندي لخوض مباراة ليتشي غدا الثلاثاء.

ويتحمل شتينسني مسؤولية هدفين من ثلاثة أهداف لفريق ساسولو، وقبل أن يسجل زميله فيدريكو جاتي هدفا غريبا بطريق الخطأ في مرماه، ليقضي على آمال يوفنتوس في العودة يوم السبت الماضي.

وقال أليجري للصحفيين اليوم الاثنين “أمام ساسولو، لم يكن الأداء سيئا، لكن دافعنا بشكل سيء وارتكبنا بعض الأخطاء الفردية غير المبررة. في يوفنتوس علينا التعايش مع الضغوط وتحمل المسؤولية”.

وأضاف “يجب أن يحافظ جاتي على هدوئه، فهو بدأ مسيرته منذ فترة قصيرة. باقي الأخطاء يمكن أن تحدث، ربما ليس بنفس شكل مباراة السبت لكنها تحدث. شتينسني حارس أوروبي من الطراز الرفيع وقضى ليلة سيئة.

“سيكون شتينسني الحارس الأساسي وسيلعب غدا، رغم واقع أني أدرك مدى أهمية (ماتيا) بيرين كحارس”.

ومع رحيل لاعبين أصحاب خبرة مثل ليوناردو بونوتشي وخوان كوادرادو وأنخيل دي ماريا، تعرض أليجري لتساؤلات بخصوص افتقار الفريق لشخصية القائد.

وقال مدرب يوفنتوس “لدينا دانيلو وهناك شتينسني ثم أليكس ساندرو رغم واقع أنه يعاني من إصابة. هناك أيضا (دانييلي) روجاني الذي نضج كثيرا”.

وأضاف “نحن نفتقد الخبرة مقارنة بالموسم الماضي، لكننا اكتسبنا السرعة والحماس”.

وسجل فيدريكو كييزا ودوسان فلاهوفيتش أربعة أهداف لكل منهما في أول خمس مباريات، وسيتعين على أليجري الآن اتخاذ قراره بشأن إمكانية استبعاد أحدهما من التشكيلة الأساسية.

وقال أليجري “يؤدي كييزا بشكل رائع، وهو حاضر بقوة حاليا. سأحتاج إلى تقييم الموقف. لقد بذل جهدا هائلا يوم السبت، كما فعل فلاهوفيتش”.

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع بفارق خمس نقاط عن إنتر ميلان المتصدر وسيواجه ليتشي الذي لم يتعرض لأي هزيمة ويأتي ثالثا.