رغم الإصابة.. رود يبلغ نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس

‭ ‬تأهل كاسبر رود إلى أول نهائي له في بطولة مدريد المفتوحة للتنس دون أن يخسر أي مجموعة بعد فوز اللاعب النرويجي على الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو في قبل النهائي 6-4 و7-5 اليوم الجمعة رغم معاناته من إصابة في ضلعه قبل المباراة.

واحتاج رود، الذي أقصى كل من تيلور فريتز ودانييل ميدفيديف في الأدوار السابقة، إلى تلقي العلاج بعد ثلاثة أشواط من المجموعة الافتتاحية بينما أنقذ 15 من 18 نقطة لكسر إرساله ليتأهل إلى ثالث نهائي في بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة.

ومن المتوقع أن يدخل رود، المصنف 15 عالميا حاليا، قائمة المصنفين العشرة الأوائل مرة أخرى، لكن خططه كادت أن تنهار عندما بدأت المباراة.

وقال رود “لأكون صريحا، لم أكن متأكدا ما إذا كان بإمكاني إكمال المباراة. شعرت بشيء ما في ضلعي خلال الإحماء وقبل نزول الملعب.

“شعرت (بالألم) في كل ضربة تقريبا وبالأخص عند الإرسال. لحسن حظي تلقيت علاجا سريعا (لضلعي). ليس هناك الكثير مما يمكنك فعله، لديك ثلاث دقائق فقط (مع أخصائي العلاج الطبيعي). لذلك سأخضع للمزيد من الفحوص الآن”.

وقال رود إنه تناول بعض مسكنات الألم وبدأ يشعر بتحسن بمجرد أن بدأ الأدرينالين يتدفق في عروقه.

وأضاف اللاعب النرويجي “أتمنى ألا تكون الإصابة سيئة للغاية، فقد كان (الألم) شديدا للغاية. لم تكن بداية مثالية، لكنني تمكنت من الحفاظ على ثباتي وتقديم أداء رائع عندما اضطررت لذلك”.

وستكون مواجهة بعد غد الأحد النهائي رقم 18 لرود على الملاعب الرملية، ولا يوجد سوى نوفاك ديوكوفيتش بين اللاعبين الحاليين الذين وصلوا إلى عدد مباريات نهائية أكثر (34 مباراة) على هذه الأرضيات.

وسيلتقي البريطاني جاك دريبر مع الإيطالي لورنسو موسيتي في مباراة قبل النهائي الثانية في وقت لاحق اليوم.