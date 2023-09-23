رغم البداية الباهتة.. مدرب نابولي يثمن موقف الجماهير

أعرب رودي غارسيا عن ثقته في أنه سيحظى بدعم جماهير نابولي على الرغم من البداية المخيبة لحامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم.

وقبل مباراة الغد في الدوري الإيطالي أمام بولونيا، يحتل نابولي المركز السادس في الترتيب.

وبعد فوزين وتعادل وهزيمة، يتخلف الفريق عن إنتر ميلان المتصدر بفارق خمس نقاط.

ولم تكن النتائج على مستوى طموحات النادي، مما يمثل بداية صعبة لجارسيا الذي تولى تدريب النادي في يونيو حزيران الماضي بعد رحيل لوتشيانو سباليتي.

وقال غارسيا للصحفيين، السبت “في كل مرة ألتقي فيها بالجماهير في المدينة.. يشجعونني ويقولون إنهم يدعمونني، وأنا أتحدث إليهم مباشرة.

“من الواضح أنه عندما تكون طموحا وتكون بطلا لإيطاليا، فإنك ترغب في الدفاع عن هذا اللقب بكل ما أوتيت من قوة”.

وشدد المدرب البالغ من العمر 59 عاما على ضرورة أن يكون فريقه أكثر كفاءة أمام المرمى.

وأضاف “في الدوري الإيطالي، استقبلنا خمسة أهداف على الرغم من أننا سمحنا بثماني تسديدات فقط على المرمى، لذلك لا يبدو الأمر كما لو كنا بعيدا عن مراكزنا.

“يجب على الفريق أن يتمسك بمبادئه وهو الضغط العالي والتمرير والاستحواذ والفرص”.

وأضاف غارسيا أن فريقه لن يقلل من شأن بولونيا عندما يتوجه إلى استاد ريناتو دالارا.

وأضاف “بولونيا فريق جيد ويملك مدربا جيدا. أنا معجب بتياجو موتا كلاعب وأنا سعيد لأنه يقوم بعمل جيد كمدرب أيضا”.