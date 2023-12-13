رغم التعادل.. سان جيرمان يتأهل لدور 16 بدوري الأبطال

تعادل باريس سان جيرمان 1-1 مع بروسيا دورتموند اليوم الأربعاء في ختام دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ليضمن التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب وصيفا للمجموعة السادسة.

وأهدر الفريقان عددا من الفرصة الذهبية للتسجيل ليخرج الشوط الأول بالتعادل السلبي قبل أن يتمكن كريم أديمي من افتتاح التسجيل أخيرا لصالح دورتموند، المتأهل سلفا، في الدقيقة 51 بتسديدة ارتدت من القائم ودخلت الشباك.

وتمكن الضيوف من إدراك التعادل بعد خمس دقائق عن طريق وارن زاير-إيمري بعد هجمة بدأها كيليان مبابي الذي ألغى له هدف بداعي التسلل في الدقيقة 76.

وتصدر دورتموند المجموعة برصيد 11 نقطة، فيما احتل باريس سان جيرمان المركز الثاني برصيد ثماني نقاط، وهو نفس رصيد ميلان الثالث الذي سينتقل إلى الدوري الأوروبي بعد فوزه 2-1 على نيوكاسل يونايتد الذي حصد خمس نقاط.

وقال ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان بعد المباراة “كان الهدف الأساسي السعي للحصول على المركز الأول في المجموعة لكن علينا أن نبقى واقعيين.

“كان من المهم التأهل مهما حدث. من الآن وحتى الدور التالي، سيتعين علينا الاستعداد جيدا والتحضير بشكل أفضل لأن المنافسين الكبار سيكونون في الطريق”.

وقال عن خسارة فريقه مباراتيه السابقتين خارج أرضه في المجموعة “كان من المهم بالنسبة لنا تحسين أدائنا خارج ملعبنا”.

وسنحت لأصحاب الأرض فرص مبكرة لكن باريس سان جيرمان وجد المساحات تدريجيا وهدد مرمى دورتموند عن طريق لي كانج إن في الدقيقة 16 ثم تسديدة مبابي التي أبعدها نيكلاس زوله في اللحظة الأخيرة قبل أن تسكن الشباك.

وسدد برادلي باركولا في القائم للضيوف بتسديدة رائعة في الدقيقة 20 وسدد راندال كولو مواني مرتين خارج المرمى في انفراد بحارس دورتموند.

وكانت مهمة أديمي أسهل أمام المرمى الخالي في نهاية الشوط الأول لكنه أرسل تسديدته فوق العارضة.

وقام المهاجم الألماني بتعديل النتيجة بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني، عندما حول تمريرة حاسمة من نيكلاس فولكروج ليزيد الضغط على الضيوف الذين حاولوا باستماتة لتجنب الخروج المبكر من المنافسة.

وتعادل سان جيرمان بتسديدة زاير-إيمري القوية واعتقد لاعبوه أنهم انتزعوا هدف الفوز عندما انطلق مبابي وتفوق على حارس دورتموند لكن الهدف لم يحتسب بداعي التسلل بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.