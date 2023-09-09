رغم الزلزال.. مراكش تستضيف مباراة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية

ستقام مباراة الكونجو مع جامبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في مراكش، الأحد، على الرغم من الزلزال المدمر للمدينة المغربية والذي تسبب في مقتل أكثر من 1000 شخص وإصابة المئات ليلة الجمعة.

وتأجلت مباراة المغرب وليبيريا في أغادير، التي تبعد 260 كيلومتر عن موقع الزلزال، اليوم السبت.

وأمضى لاعبو الكونجو وجامبيا الليلة وهم نائمون بجوار أحواض السباحة داخل فندق الإقامة بعد زلزال قوته 7.2 درجة وهز جبال الأطلس وألحق أضرارا بالمباني في مراكش في أقوى زلزال بالمغرب منذ أكثر من ستة عقود.

وقال مدربا المنتخبين إن اللاعبين أصيبوا بصدمة نفسية بسبب هذا الحدث لكن تم إبلاغهم أن عليهم المضي وخوض المباراة.

وتقام مباراة الغد في المجموعة السابعة بين جامبيا والكونجو في مراكش لأن جامبيا بصفتها البلد المضيف لا تملك ملعبا مناسبا لاستضافة المباريات الدولية.

وأبلغ توم سينتفيت مدرب جامبيا رويترز “قيل لنا إن مباراتنا يوم الأحد يجب أن تقام. من الغريب أن تتأجل مباراة المغرب ولا يحدث ذلك لمباراتنا”.

ولم يرد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) على طلب للتعليق.

وأضاف سينتفيت “نحن خارج (الغرف) منذ نحو 13-14 ساعة حتى الآن”.

وتابع “لقد تعرض الفندق للضرر ولكن نأمل في الحصول على غرف جديدة بالدور الأرضي، لكننا نعتقد أنه من الأفضل تأجيل هذه المباراة لأن الحالة المزاجية للاعبين سيئة ويشعر الجميع بالخوف بعض الشيء”.

وقال بول بوت مدرب الكونجو لرويترز “نحن بخير لكننا لا نزال في صدمة. من الصعب الحفاظ على تركيزنا ذهنيا. لقد غفونا بالقرب من حمام السباحة. كان الأمر مخيفا. الموقف معقد حتى الآن للاعبين”.

وأعلن الاتحاد المغربي تأجيل مباراة المنتخب أمام ليبيريا في المجموعة 11 التي كانت مقررة اليوم السبت في أغادير.

وقال الاتحاد المغربي في بيان “على إثر الهزة الأرضية التي تعرضت لها بعض المناطق بالمغرب، يعلن الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم، تأجيل المباراة التي كانت ستجمع مساء اليوم السبت بين المنتخب الوطني ونظيره الليبيري في ختام التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2024 إلى وقت لاحق، وذلك بالاتفاق مع الكاف”.