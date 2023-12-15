رغم الضغوط.. "تن هاج" لا يخشى خسارة منصبه في مانشستر يونايتد

أكد إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد أنه لا يشعر بالقلق على منصبه رغم الضغوط المتزايدة بعد هزيمتين مخيبتين في خضم واحد من أسوأ مواسم الفريق في السنوات الأخيرة.

وقد يزداد الوضع سوءا بعد غد الأحد عندما يتوجه يونايتد، صاحب المركز السادس في الترتيب، إلى ملعب آنفيلد دون المدافع المصاب هاري مجواير لمواجهة ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال تن هاج “لا أشعر بأي قلق”.

وأضاف “جئت إلى هنا لتحقيق انتصارات ومساعدة الفريق على أن يلعب بشكل أفضل. حتى إذا قدمنا أداء جيدا فإنه في بعض الأحيان لا يكون كافيا”.

وتابع “الفريق يفتقر لثبات المستوى حاليا ويتعين علي العمل على تحسين هذا الجانب. سيخوض الفريق مباراة صعبة سيتعين عليه أن يكون في أعلى مستوياته في فترات كثيرة منها.

وأضاف “سنجهز فريقا يمكنه أن يكون على مستوى التحدي وأثق في قدرتي على اختيار تشكيلة يمكنها الفوز هناك”.

وتجرع يونايتد هزيمة مذلة 3-صفر على أرضه أمام بورنموث مطلع الأسبوع الجاري وخسر 1-صفر أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء مما أطاح به من المسابقة الأوروبية وغادر مجواير، أفضل لاعب في الدوري لشهر نوفمبر، الملعب مصابا في أعلى الفخذ.

وقال تن هاج إن مجواير لن يكون متاحا لمباراة ليفربول لكن لوك شو تدرب اليوم الجمعة.

وأضاف “لكنني لا أعتقد أن (إصابة مجواير) ستكون طويلة الأمد”.

ورغم الموسم المضطرب حتى الآن يعتقد تن هاج أن “مستقبل مانشستر يونايتد جيد جدا على المدى الطويل”.

وأضاف المدرب الهولندي “نملك عددا كبيرا من اللاعبين الممتازين في التشكيلة والكثير من اللاعبين الشبان الواعدين الذين لديهم القدرة على اللعب على أعلى المستويات العالمية وعندما يعود المصابون سيلعب الفريق بشكل أفضل”.

وتجرع يونايتد هزيمة ساحقة 7-صفر الموسم الماضي على ملعب آنفيلد لكن تن هاج أصر على أن فريقه سيخوض معركة أكبر هذه المرة.

وقال “بالطبع لا تزال هذه الهزيمة عالقة في ذاكرتنا لكن علينا أيضا أن نتعلم منها. بوسعنا أن نثبت يوم الأحد أننا تعلمنا الدرس.

“جميع اللاعبين في غاية الحماس للعب في آنفيلد. إنه ملعب رائع. نعلم أن الأمر سيكون صعبا لكنني أعتقد أن كل لاعب بارز يرغب في خوض هذا التحدي”.

ويشعر يونايتد بخيبة أمل كبيرة لقلة الفرص التي صنعها في الهزيمة أمام بايرن ميونيخ يوم الثلاثاء.

وسدد يونايتد كرة واحدة فقط على المرمى ولم يصنع أي فرصة تقريبا لراسموس هويلوند الذي سجل خمسة أهداف في دوري أبطال أوروبا لكن لم يهز الشباك في الدوري الممتاز هذا الموسم.

وقال تن هاج عن اللاعب الدنمركي البالغ من العمر 20 عاما “لقد سجل على أعلى المستويات. في دوري أبطال أوروبا سجل خمسة أهداف وهو أداء هائل من لاعب شاب.

وتابع “لا يملك الكثير من اللاعبين الشبان القدرة على القيام بذلك. لديه إمكانات هائلة. ندرك ذلك وأثق أنه سيصل للشباك هناك. سيسجل في الدوري الإنجليزي الممتاز. أثق في ذلك من خلال أدائه في التدريبات”.