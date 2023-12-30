رغم غياب ليونارد كليبرز يهزم ممفيس في دوري السلة الأمريكي

أحرز بول جورج 23 نقطة وأضاف زميله إيفيتشا زوباتس 15 نقطة وسيطر على 20 كرة مرتدة في أعلى معدل للموسم ليفوز فريقهما لوس أنجليس كليبرز 117-106 على ضيفه ممفيس جريزليز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وحقق كليبرز هذا الفوز رغم استمرار غياب نجمه المصاب كوهي ليونارد الذي لم يشارك في المباراة الرابعة على التوالي بسبب مشكلة في الفخذ الأيسر.

وأحرز جيمس هاردن 16 نقطة وقدم 13 تمريرة حاسمة لزملائه بينما أسهم راسل وستبروك في فوز كليبرز بإضافة 14 نقطة لرصيد فريقه الذي فاز للمرة 11 في أخر 13 مباراة.

وشارك أمير كوفي من البداية في أخر أربع مباريات لكليبرز بدلا من ليونارد وأحرز 13 نقطة الليلة الماضية وأضاف زميله نورمان باول عددا مماثلا من النقاط.

وكان جا مورانت أفضل مسجلي ممفيس برصيد 19 نقطة إلى جانب 10 تمريرات حاسمة.

وغاب مورانت عن مباراة فريقه السابقة الخميس الماضي والتي انتهت بهزيمته أمام دنفر ناجتس بسبب المرض.

وكانت هزيمة الليلة الماضية أول خسارة لممفيس في خمس مباريات شارك فيها مورانت منذ عودته من الإيقاف.

وفي مواجهة أخرى ورغم غياب لاعبه جويل إمبيد فاز فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز على مضيفه هيوستون روكتس 131-127 بفضل تألق لاعبه تريسي ماكسي الذي سجل 42 نقطة وهو أعلى معدل في المباراة.

وبفضل جهود لاعبيه البدلاء نجح فيلادلفيا في الصمود في وجه انتفاضة قوية من صاحب الأرض في الربع الأخير الذي شهد منافسة شرسة بين الطرفين وانتزع خلاله كل فريق التقدم أكثر من مرة.

وكان فريد فانفليت أفضل مسجلي هيوستون برصيد 33 نقطة لكن الفريق خسر للمرة الثالثة على التوالي.

وفي مباريات أخرى أقيمت الليلة الماضية فاز أورلاندو ماجيك على ضيفه نيويورك نيكس 117-108 وفاز سكرامنتو كينجز خارج ملعبه على أتلانتا هوكس 117-110.

وفاز أوكلاهوما سيتي ثاندر خارج ملعبه على دنفر ناجتس 119-93.