رغم هزيمته.. "نغانو" يحصل على تصنيف نادر من مجلس الملاكمة العالمي

حصل فرنسيس نغانو بطل الفنون القتالية المختلطة السابق على المركز العاشر في فئة الوزن الثقيل من مجلس الملاكمة العالمي (الأربعاء 15-11-2023) بعد خسارته بالنقاط أمام البطل تايسون فيوري في أول ظهور له في ملاكمة المحترفين الشهر الماضي.

وواجه نغانو منافسه فيوري في نزال دون ألقاب في الرياض في 28 أكتوبر تشرين الأول الماضي وخسر بفارق ضئيل بعد أن أسقط نجانو وهو كاميروني-فرنسي منافسه البريطاني أرضا في الجولة الثالثة بضربة خطافية بيسراه.

واتخذ مجلس الملاكمة العالمي قرارا نادرا بمنح تصنيف لملاكم لم يحقق أي انتصارات احترافية وذلك خلال مؤتمره العام.