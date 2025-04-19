ركلة جزاء تنقذ برشلونة.. انتفاضة متأخرة تطيح بسيلتا فيغو

قلب برشلونة تأخره بفارق هدفين ليهزم ضيفه سيلتا فيغو 4-3 بفضل ركلة جزاء سجلها رافينيا في الوقت المحتسب بدل الضائع اليوم السبت ليوسع الفارق الذي بفصله في صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمام ريال مدريد ثاني الترتيب إلى سبع نقاط.

وتقدم برشلونة في الدقيقة 12 عن طريق فيران توريس لكنه تلقى هدفا بعد ثلاث دقائق عندما أخطأ حارس المرمى فويتشيخ شتينسني في التعامل مع تمريرة عرضية ليسجل بورخا إجليسياس هدف التعادل.

وصعق المهاجم الإسباني جماهير صاحب الأرض عندما سجل هدفين آخرين في الشوط الثاني.

لكن داني أولمو ورافينيا هزا الشباك في غضون أربع دقائق ليتعادل برشلونة 3-3. وحصل الفريق القطالوني على ركلة جزاء إثر دفعة تعرض لها أولمو داخل المنطقة واحتسبها الحكم بعد الرجوع لحكم الفيديو المساعد. وسجل منها رافينيا هدف الفوز في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع.