ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع تمنح يونايتد فوزاً مثيراً على بيرنلي

سجل القائد برونو فرنانديز ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ليمنح مانشستر يونايتد فوزا مثيرا 3-2 على بيرنلي الصاعد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وفي محاولة لنسيان خروجه المهين من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أمام جريمسبي المنتمي للدرجة الرابعة، بدأ يونايتد المباراة بشكل جيد أمام جماهير أولد ترافورد المترقبة، حيث تقدم أصحاب الأرض بهدف مستحق سجله جوش كولين بالخطأ في مرماه في الدقيقة 27.

لكن إهدار يونايتد للفرص أمام المرمى أثبت أنه مكلف، إذ أدرك بيرنلي التعادل في وقت مبكر من الشوط الثاني عن طريق لايل فوستر، لكن برايان مبيومو أعاد التقدم لأصحاب الأرض بعد أقل من دقيقتين.

وسمح خطأ آخر لحارس مرمى يونايتد للاعب جيدون أنتوني بتسجيل هدف التعادل لبيرنلي في الدقيقة 67 قبل أن يتقدم فرنانديز لتنفيذ ركلة الجزاء بعد أن لاحظ حكم الفيديو المساعد وجود خطأ على أماد ديالو لينقذ ماء وجه يونايتد.