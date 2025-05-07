رمية ثلاثية حاسمة لهاليبرتون تقود بيسرز لانتفاضة رائعة أمام كافاليرز

سجل تايرس هاليبرتون رمية ثلاثية قبل 1.1 ثانية من النهاية ليمنح إنديانا بيسرز الفوز 120-119 على كليفلاند كافاليرز في المباراة الثانية بالدور قبل النهائي للأدوار الإقصائية للقسم الشرقي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

ويتقدم بيسرز 2-صفر في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وسجل بيسرز آخر ثماني نقاط في اللقاء بعد أن سجل دونوفان ميتشل رميتين حرتين ليتقدم كليفلاند 119-112 قبل 57 ثانية من النهاية.

وبهذه الهزيمة يكون كليفلاند قد خسر أول مباراتين له في سلسلة على ملعبه لأول مرة منذ 1996.

وحصل هاليبرتون على مخالفة لصالحه قبل 12.4 ثانية من النهاية وسجل أول رمية حرة ليقلص النتيجة 119-117 وأهدر الرمية الثانية لكنه استحوذ على الكرة ووضعها في السلة من مسافة بعيدة ليسجل رمية ثلاثية ويكمل انتفاضة بيسرز بعد أن كان متأخرا بفارق 20 نقطة في فترة من المباراة.

وفي مباراة أخرى، سجل بادي هيلد 24 نقطة ليفوز جولدن ستيت وريورز بنتيجة 99-88 على مينيسوتا تيمبرولفز في المباراة الأولى بسلسلة قبل نهائي الأدوار الإقصائية للقسم الغربي رغم خسارة جهود النجم ستيفن كري للإصابة.

وحقق جيمي باتلر رقمين مزدوجين بتسجيل 20 نقطة والاستحواذ على 11 كرة مرتدة لصالح وريورز الذي حقق الفوز الثاني في ثلاث مباريات بعدما أطاح بمنافسه هيوستن روكتس في الدور الأول من الأدوار الإقصائية.

وغادر كري الملعب في الربع الثاني بسبب إصابة بشد في عضلات الفخذ الخلفية ولم يعد للمباراة. وسجل كري 13 نقطة في 13 دقيقة قبل الإصابة.

وتقدم جولدن ستيت 44-31 بنهاية الشوط الأول بعد أن سجل مينيسوتا 11 نقطة فقط في الربع الثاني.