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روبياليس ينفي الإتهامات أمام المحكمة.. وأمر إبعاد ضده

منذ 5 دقائق
لويس روبياليس

لويس روبياليس

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قال المدعي المسؤول عن القضية إن لويس روبياليس الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم نفى مزاعم الاعتداء الجنسي والإكراه في جلسة استماع أولية أمام محكمة الجمعة بعد شكوى اللاعبة جيني إيرموسو بسبب قبلة قالت إنها أرغمت عليها.

وذكر مكتب الإدعاء في بيان أنه أصدر أمر إبعاد ضد روبياليس لمسافة 500 متر عن إيرموسو.

وأثار روبياليس ردود فعل غاضبة في جميع أنحاء العالم بعد أن قبّل هيرموسو على شفتيها خلال حفل التتويج بعد فوز إسبانيا باللقب في سيدني في 20 أغسطس الماضي.

وقالت هيرموسو في وقت لاحق إن القبلة غير المرغوب فيها جعلتها تشعر “بالضعف وكأنها ضحية اعتداء”، ووصفتها في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه “عمل متهور وذكوري وفي غير محله وبدون أي نوع من الموافقة من جهتي”.

في المقابل، زعم روبياليس أنّ القبلة حصلت بالتراضي.

من جهته، أوقف الاتحاد الدولي (فيفا) روبياليس مؤقتا لمدة 90 يوما.

كما أضربت نحو 81 لاعبة في البلاد احتجاجا على الخطاب الدفاعي العنيف الذي ألقاه رئيس الاتحاد الاسباني، البالغ من العمر 46 عاما، في أعقاب الحادثة، والذي انتقد فيه “النسوية الزائفة”.

    المصدر :
  • رويترز

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