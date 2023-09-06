تطور جديد.. ضحية "قبلة المونديال" تُفاجئ روبياليس

ذكر مصدر في مكتب المدعي العام الإسباني، الأربعاء، بأن اللاعبة جيني هيرموسو تقدمت بشكوى جنائية ضد رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم الموقوف مؤقتا لويس روبياليس بسبب تقبيله لها على شفتيها خلال حفل التتويج عقب المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات.

وتعد الشكوى التي تم تقديمها الثلاثاء، أساسية لتحقيق أولي فتحه المدعون في المحكمة الجنائية العليا في إسبانيا بشأن جريمة “الاعتداء الجنسي” المزعومة للمضي قدما بالملف.

وأثار روبياليس ردود فعل غاضبة في جميع أنحاء العالم بعد أن قبّل هيرموسو على شفتيها خلال حفل التتويج بعد فوز إسبانيا باللقب في سيدني في 20 أغسطس الماضي.

وقالت هيرموسو في وقت لاحق إن القبلة غير المرغوب فيها جعلتها تشعر “بالضعف وكأنها ضحية اعتداء”، ووصفتها في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه “عمل متهور وذكوري وفي غير محله وبدون أي نوع من الموافقة من جهتي”.

في المقابل، زعم روبياليس أنّ القبلة حصلت بالتراضي.

وقالت المحكمة المحلية، الأسبوع الماضي، إنها ستفتح تحقيقا أوليا في ضوء “الطبيعة الواضحة” لتصريحات هيرموسو، قائلة إنه من الضروري “تحديد أهميتها القانونية”.

من جهته، أوقف الاتحاد الدولي (فيفا) روبياليس مؤقتا لمدة 90 يوما بعد رفضه الاستقالة من منصبه.

كما أضربت نحو 81 لاعبة في البلاد احتجاجا على الخطاب الدفاعي العنيف الذي ألقاه رئيس الاتحاد الاسباني، البالغ من العمر 46 عاما، في أعقاب الحادثة، والذي انتقد فيه “النسوية الزائفة”.