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روجليتش ينضم لفريق جديد بعد الانفصال عن فيسما

منذ 11 دقيقة
بريموش روجليتش

بريموش روجليتش

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أعلن فريق بورا-هانزجروهي الألماني المنافس في سباقات الدراجات الليلة الماضية أن المتسابق السلوفيني بريموش روجليتش سينضم إليه بداية من الموسم المقبل بعد أن أكد حامل الذهبية الأولمبية لسباق ضد الساعة رحيله عن فريق جامبو-فيسما الهولندي الأسبوع الماضي.

واستمر روجليتش (33 عاما) في صفوف جامبو-فيسما منذ 2016 وفاز معه بساق إسبانيا في ثلاث نسخ متتالية إلى جانب التتويج بلقب سباق إيطاليا هذا العام.

وقال بريموش في بيان “أتطلع لهذه الخطوة رغم أن الارتباط بفريق جديد يشبه دخول أرض جديدة بالنسبة لي. المحادثات كانت سهلة نتيجة وجود ذكريات طيبة منذ اللقاء الأول الذي جمع بيننا قبل سنوات.”

وأضاف روجليتش قوله “لكن العامل الحاسم كان رغبة الفريق الفعلية في العمل معي ووجود أفكار مشتركة بيننا.”

    المصدر :
  • رويترز

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