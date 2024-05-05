"رودريغو ريكيلمي" يمنح أتلتيكو مدريد الفوز في مواجهة صعبة أمام مضيفه ريال مايوركا

اقترب أتليتيكو مدريد من حجز مقعده في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد أن منحه هدف مبكر للجناح رودريجو ريكيلمي الفوز 1-صفر على مضيفه ريال مايوركا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمس السبت 4 مايو/أيار 2024.

وقبل أربع جولات على النهاية، يحتل فريق المدرب دييجو سيميوني المركز الرابع برصيد 67 نقطة متقدما بفارق ست نقاط عن أتليتيك بيلباو صاحب المركز الخامس.

وحسم ريال مدريد المتصدر فوزه بلقب الدوري للمرة 36 ​​أمس بعدما حول جيرونا تأخره ليهزم ضيفه برشلونة 4-2، وهي النتيجة التي منحت فريق المدرب كارلو أنشيلوتي صدارة لا يمكن تعويضها.

وتغلب ريال مدريد على قادش المتواضع أمس أيضا وتقدم بفارق 13 نقطة على جيرونا صاحب المركز الثاني بينما تراجع برشلونة للمركز الثالث برصيد 73 نقطة.

وكان يمكن أن تشعر بأجواء نهاية الموسم في ملعب مايوركا الذي امتلأ نصفه فقط، إذ افتقر الفريقان للسرعة في مباراة باهتة، وكانت اللحظة الوحيدة المميزة هي مجهود فردي رائع من ريكيلمي في الدقيقة الخامسة سجل خلاله هدف الفوز الذي ضمن الفوز للضيوف.

وانقض ريكيلمي على الكرة عند حافة منطقة الجزاء وتجاوز اثنين من المدافعين قبل أن يرسل تسديدة لا يمكن إيقافها في المرمى.

وقال أكسل فيتسل مدافع أتليتيكو لمحطة موفيستار بلوس “كان من المهم للغاية الفوز. أردنا الفوز والحفاظ على فارق الست نقاط.

“علينا أن نواصل ذلك. بعد أن سيطر ريكيلمي على الكرة بشكل جيد وسجل هدفا رائعا، تمكنا من البقاء منظمين بشكل جيد للحفاظ على النتيجة”.