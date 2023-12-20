رودري:‭ ‬كأس العالم للأندية أعطت الفرصة لمانشستر سيتي لإعادة ترتيب أوراقه

قال رودري لاعب وسط مانشستر سيتي إن كأس العالم للأندية لكرة القدم منحت فريقه الفرصة لإعادة ترتيب أوراقه بعد عروضه السيئة مؤخرا بالدوري الإنجليزي الممتاز مؤكدا رغبة اللاعبين في تغيير النتائج الحالية.

وفاز سيتي مرة واحدة فقط في آخر ست مباريات بالدوري ليتراجع للمركز الرابع متأخرا بخمس نقاط عن أرسنال المتصدر لكن الفريق الفائز بالثلاثية العام الماضي حجز مكانه في نهائي كأس العالم للأندية بفوزه 3-صفر على أوراوا الياباني أمس الثلاثاء 19\12\2023.

وافتقد سيتي بطل أوروبا، الذي فاز أيضا بكأس السوبر الأوروبية هذا العام، تأثير صانع اللعب البلجيكي المصاب كيفن دي بروين بينما حرمته مشكلة في القدم من خدمات ماكينة الأهداف إرلينج هالاند مؤخرا.

وبينما قال المدرب بيب جوارديولا إن دي بروين، الذي شارك في مباراة واحدة فقط في الدوري هذا الموسم بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، عاد إلى التدريبات فإن هالاند لا يزال خارج المنافسات.

وسيغيب هذا الثنائي عن المباراة النهائية بعد غد الجمعة 22\12\2023 أمام فلومينينسي البرازيلي.

وقال رودري “علينا أن نبذل قصارى جهدنا لمحاولة الفوز بكل شيء حتى نصنع تاريخا. ستكون مسيرة مذهلة إذا انتهينا بخمسة ألقاب”.

“(المباريات القليلة الماضية) تركت شعورا سيئا للغاية في غرفة الملابس لذلك أعتقد أنه كان من الجيد بالنسبة لنا أن نتوقف قليلا ثم نأتي إلى هنا للمشاركة في كأس العالم (للأندية).

“عندما تكون في هذا الموقف فإنك تشعر بمزيج من الفشل والإحباط لخسارة النقاط. إنه ليس وقت الكلام. علينا أن نتحلى بالهدوء والعمل بكل قوة لتحقيق النتائج المرجوة”.