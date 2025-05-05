رود يتوج بلقب مدريد ويعزز طموحاته قبل رولان جاروس

قال كاسبر رود إن الفوز بأكبر لقب في مسيرته في بطولة مدريد المفتوحة للتنس يمثل دفعة معنوية في الوقت المناسب قبل بطولة فرنسا المفتوحة، إذ سيسعى المصنف السابع عالميا لبلوغ النهائي الثالث في أربع سنوات والحصول على لقبه الأول في البطولات الأربع الكبرى.

وتجاوز رود إصابة في الضلع تعرض لها في قبل النهائي وتغلب على جاك دريبر 7-5 و3-6 و6-4 في العاصمة الإسبانية أمس الأحد ليصبح أول نرويجي يفوز بلقب بطولة الأساتذة ذات الألف نقطة.

وأنهى اللاعب (26 عاما) سلسلة من ست هزائم متتالية في نهائيات بطولات كبيرة بما في ذلك نهائي بطولة فرنسا المفتوحة وبطولة أمريكا المفتوحة عام 2022 ونهائي رولان جاروس قبل عامين.

وقال رود، الذي قفز ثمانية مراكز في التصنيف العالمي الصادر اليوم الاثنين وعاد للمراكز العشرة الأولى قبل انطلاق ثاني البطولات الأربع الكبرى هذا العام في 25 مايو أيار الجاري، “بهذا الفوز وضعت نفسي في مركز جيد من حيث الترتيب والتصنيف.

“إذا كنت ترغب في الفوز ببطولة فلا يهم حقا تصنيفك لأنه يتعين عليك الفوز على كل لاعب تواجهه على أي حال.

‭‭”‬‬لكنها خطوة جيدة للأمام وعندما أذهب إلى باريس، سأحتفظ دائما بشعور رائع وذكريات جيدة من هذا المكان. أنا لاعب جيد على الملاعب الرملية، وفي المباريات التي تشهد خمس مجموعات، سيكون من الصعب هزيمتي، هذه هي عقليتي”.

وأضاف “أعلم أنني لست بحاجة لتقديم أداء رائع في كل نقطة أو كل مباراة، لكنني أدرك أنني أستطيع الظهور بشكل جيد من الناحية البدنية لفترة طويلة وتقديم أدائي المميز على الملاعب الرملية، مما يصعب الأمر على المنافسين. هذا ما شعرت به عندما قدمت أداء جيدا هناك”.

وسيواصل رود، الذي حقق أكبر عدد من الانتصارات في بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين (125) والألقاب (12) على الملاعب الرملية من أي لاعب آخر منذ عام 2020، استعداداته لبطولة رولان جاروس في بطولة إيطاليا المفتوحة الأسبوع الجاري.